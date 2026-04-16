پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے خوشخبری! جون کے آخر تک 34,000 ملیں گے، گھر سے چیک کریں اپنا بیلنس
پی ایف ڈپازٹس پر 8.25 فیصد ملے گا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم کا انحصار آپ کے PF بیلنس پر ہوتا ہے۔
Published : April 16, 2026 at 12:44 PM IST
حیدرآباد: ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے 70 ملین سے زیادہ صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اگر آپ ملازم ہیں اور آپ کی تنخواہ سے پی ایف کاٹ لیا جاتا ہے، تو مرکزی حکومت جلد ہی سود کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے گی۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق مالی سال 2025-26 کے لیے اعلان کردہ شرح سود جون کے آخری ہفتے تک ملازمین کے کھاتوں تک پہنچ سکتی ہے۔
8.25% کی شرح سے سود
مرکزی حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ اس سال پی ایف ڈپازٹس پر 8.25% کی شرح سے سود ادا کیا جائے گا۔ یہ پچھلے تین سالوں میں پیش کردہ سب سے پرکشش شرح سود میں سے ایک ہے۔ ای پی ایف او کے اس فیصلے سے ان لاکھوں ملازمین کو اہم راحت ملی ہے جو اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ پی ایف اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔
کون کتنا وصول کرے گا؟ (حساب کو سمجھیں)
آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم کا انحصار براہ راست آپ کے پی ایف بیلنس پر ہوتا ہے۔ سود کا حساب سال کے اوسط بیلنس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر: اگر آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں ₹400,000 ہیں، تو 8.25% کی شرح سود پر، آپ تقریباً ₹33,000 سے ₹34,000 تک کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیلنس ₹500,000 ہے تو یہ رقم تقریباً ₹41,250 ہوگی۔ ₹10 لاکھ یا اس سے زیادہ کا بیلنس رکھنے والے ملازمین کو ان کے کھاتوں میں ₹82,500 سے زیادہ کی کافی رقم جمع ہوتی نظر آئے گی۔
اپنا بیلنس کیسے چیک کریں؟
ای پی ایف او نے سود اور توازن کی جانچ کے عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ آپ مندرجہ ذیل طریقوں سے اپنے گھر کے آرام سے اپنی حیثیت کی جانچ کر سکتے ہیں:
امنگ ایپ
اپنے اسمارٹ فون پر امنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، 'ای پی ایف او' سیکشن میں جائیں، اور 'ویو پاس بک' پر کلک کریں۔
لاگ ان کرنے کے لیے اپنا UAN اور OTP درج کریں۔
ای پی ایف او پورٹل
آفیشل ای پاس بک پورٹل پر جائیں اور اپنا UAN اور پاس ورڈ استعمال کرکے لاگ ان کریں۔ آپ کو 'ڈاؤن لوڈ/دیکھیں پاس بک' کے اختیار میں کریڈٹ شدہ دلچسپی نظر آئے گی۔
ایس ایم ایس سروس
اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے EPFOHO UAN ENG کو 7738299899 پر بھیجیں۔ مسڈ کال: آپ صرف 011-22901406 پر مس کال کر کے اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں۔
EPFO 3.0: نئی خصوصیات
حکومت نہ صرف سود کی ادائیگی بلکہ پی ایف نکالنے اور منتقلی کے عمل کو بھی آسان بنا رہی ہے۔ 'EPFO 3.0' کے تحت، PF فنڈز اب نوکری کی تبدیلی پر خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں، اور کلیم سیٹلمنٹ کا وقت بھی کم کر کے 3-4 دن کر دیا گیا ہے۔ ملازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے UAN (KYC) کو اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ سود کی جمع آوری ان کے کھاتوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے ظاہر ہو۔