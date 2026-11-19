پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے خوشخبری! ریٹائرمنٹ کے بعد رقم ماہانہ قسطوں میں نکالنے کی ملے گی سہولت، کم از کم پنشن تین ہزار روپے کرنے کی تجویز بھی زیرِ غور
EPFO ایسے نئے منصوبے پر غور کر رہا ہے جس کے تحت ریٹائرمنٹ کےبعد پی ایف کی رقم ماہانہ قسطوں میں نکلوائی جا سکے گی۔
Published : November 19, 2026 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ تنخواہ دار ملازم ہیں اور ہر ماہ آپ کی تنخواہ سے پی ایف کی کٹوتی ہوتی ہے، تو یہ خبر آپ کے بڑھاپے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کے سالوں کے لیے ایک بڑا سہارا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) اپنے لاکھوں اراکین کو دوہرا فائدہ پہنچانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، ای پی ایف او ایک 'سسٹمیٹک ودڈرال پلان' (ایس ڈبلیو پی) متعارف کرانے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے نافذ ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے والے ملازمین کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی پی ایف کی رقم یکمشت نکالنے کے بجائے ماہانہ قسطوں کی صورت میں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ، کم از کم ماہانہ پنشن کو ایک ہزار روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے کرنے کی تجویز بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔
اس ماہ کے آخر میں ای پی ایف او کا فیصلہ کرنے والا اعلیٰ ترین ادارے 'سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز' (سی بی ٹی) کا ایک اہم اجلاس منعقد ہونے والا ہے، جس میں ان تجاویز کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ تاہم، ای پی ایف او کا فیصلہ کرنے والے اعلیٰ ترین ادارہ کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
یہ نیا 'ایس ڈبلیو پی' نظام کیسے کام کرے گا؟
فی الحال، 55 سال یا اس سے زیادہ عمر میں ریٹائرمنٹ پر، ملازمین اپنی پی ایف کی کل رقم یکمشت نکال سکتے ہیں۔ مجوزہ ایس ڈبلیو پی کے تحت، آپ کو اپنے ہی فنڈز سے پنشن کی طرح باقاعدہ آمدنی حاصل کرنے کی سہولت ملے گی۔
قسطوں کے حصول کا دورانیہ خود منتخب کریں:
ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ اپنی رقم ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی یا سالانہ بنیادوں پر وصول کرنا چاہتے ہیں۔
سود ملنا جاری رہے گا:
قسطوں کی ادائیگی کے بعد آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں جو رقم باقی بچے گی، اس پر ای پی ایف او کی جانب سے مقرر کردہ شرح کے مطابق سود ملتا رہے گا۔
جب چاہیں اپنی پوری رقم نکال لیں:
اگر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پیش آجائے، تو آپ کسی بھی وقت اس منصوبے سے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنی باقی ماندہ تمام رقم یکمشت نکال سکتے ہیں۔
آپ کے خاندان کے لیے تحفظ:
اگر کوئی رکن اقساط کی وصولی کے دوران انتقال کر جاتا ہے، تو ان کے شریکِ حیات یا نامزد کردہ شخص کو بقیہ رقم سے باقاعدہ اقساط ملنا جاری رہیں گی، جس پر وہی شرائط لاگو ہوں گی۔
براہِ راست ڈیجیٹل شراکتیں
نئی تجویز کے تحت، اراکین ای پی ایف او کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے براہِ راست اپنے کھاتوں میں اضافی رقوم جمع کروا سکیں گے۔ مزید برآں، فریقِ ثالث (تھرڈ پارٹی) کی جانب سے چھوٹی رقوم جمع کروانے (مائکرو کنٹریبیوشن) کا اختیار بھی دستیاب ہوگا، تاہم آجر کی جانب سے اس میں کوئی اضافی حصہ نہیں ڈالا جائے گا۔
کم از کم پنشن تین ہزار روپے متوقع
سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں 'ایمپلائز پنشن اسکیم' (ای پی ایس) کے تحت ماہانہ کم از کم پنشن کو ایک ہزار روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا، موجودہ اصول جس کے تحت 55 سال کی عمر سے پہلے ملازمت چھوڑنے کی صورت میں جمع شدہ رقم کا 75 فیصد فوری طور پر نکالا جا سکتا ہے، جبکہ بقیہ 25 فیصد ایک مخصوص مدت کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے بدستور نافذ رہے گا۔ اس نئی اسکیم کو 'ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم، 2026' میں ترمیم کے ذریعے براہِ راست نافذ کیا جا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: