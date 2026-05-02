کبھی بھی بڑھ سکتی ہیں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں! 'حکومت نے آئل کی قیمتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا'

کبھی بھی بڑھ سکتی ہیں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں! 'حکومت نے آئل کی قیمتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا'
خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ایشیا میں کشیدگی ہندوستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
Published : May 2, 2026 at 9:34 AM IST
نئی دہلی: عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور چار سال کی مستحکم خوردہ قیمتوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خسارے کے درمیان، حکومتی ذرائع نے مستقبل قریب میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔
سرکاری ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
قیمتیں 110 ڈالر فی بیرل
بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتیں اس ہفتے بڑھ کر 126 ڈالر فی بیرل کی چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ اگرچہ اس کے بعد سے ان میں قدرے کمی آئی ہے، لیکن قیمتیں 110 ڈالر فی بیرل سے اوپر رہیں۔
کشیدگی کی وجہ سے صورتحال غیر یقینی
آبنائے ہرمز کے راستے آئل ٹینکرز کی آمدورفت پر پڑنے والے اثرات اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے صورتحال غیر یقینی ہے۔ اس سے قبل، انڈین آئل کارپوریشن (آئی او سی) نے پٹرولیم انڈسٹری کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا تھا کہ بین الاقوامی توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود، پٹرول، ڈیزل اور گھریلو کھانا پکانے والی گیس (ایل پی جی) کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔
ایل پی جی، صنعتی ڈیزل، پانچ کلو ایل پی جی سلنڈر، ایندھن آئل قیمت میں اضافہ
تاہم، پبلک سیکٹر آئل کمپنیوں نے قیمتوں کے مطابق کمرشل ایل پی جی، صنعتی ڈیزل، پانچ کلو گرام ایل پی جی سلنڈر اور ہوا بازی کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔
تجزیہ کاروں نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ 29 اپریل کو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 25 سے 28 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہوسکتا ہے۔ فی الحال، دہلی میں پٹرول کی قیمت 94.77 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے فی لیٹر ہے۔
تیل کی بین الاقوامی منڈی میں ہلچل
28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد تیل کی بین الاقوامی منڈی میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اس پیش رفت نے آبنائے ہرمز کے ذریعے سپلائی میں خلل ڈالا ہے، جہاں سے عالمی تیل کی تجارت کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا ہے۔
پٹرول پر تقریباً 20 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر تقریباً 100 روپے فی لیٹر کا نقصان
پچھلے ہفتے، وزارت پٹرولیم کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ سرکاری تیل کی کمپنیاں تقریباً چار سال تک ریٹیل قیمتیں مستحکم رہنے کی وجہ سے پٹرول پر تقریباً 20 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر تقریباً 100 روپے فی لیٹر کا نقصان کر رہی ہیں۔ تاہم اس وقت قیمتوں میں اضافے کے کسی منصوبے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔
خام تیل کی اوسط قیمت، جو گزشتہ سال تقریباً 70 ڈالر فی بیرل تھی، اس ماہ 114 ڈالر فی بیرل سے اوپر ہو رہی ہے۔