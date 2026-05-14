دودھ کی قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر اضافہ، عام آدمی پریشان، لوگوں نے کہا، مہنگائی بڑھی، آمدنی وہی
دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے عوام میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو خدشہ ہیکہ پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔
Published : May 14, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: ملک بھر میں آج سے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیری کمپنیوں نے دودھ کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ چاہے وہ مدر ڈیری ہو، امول ہو یا سودھا تمام بڑی ڈیری کمپنیوں نے اپنے دودھ کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔
پچھلے 13-14 مہینوں میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ اب عام لوگوں کی جیبوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کی روشنی میں ای ٹی وی بھارت نے عوام سے بات کی۔ گرمیت، جو دودھ خریدنے پہنچے تھے، نے ریمارکس دیے کہ ہر چیز کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اب جبکہ دودھ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چند دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ عام آدمی اس مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہا ہے۔ چونکہ دودھ روزمرہ کی ضرورت ہے، اس لیے قیمتوں میں یہ اضافہ بلاشبہ ہمارے بجٹ پر دباؤ ڈالے گا۔ اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود ہمیں اب بھی دودھ خریدنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز کی قیمت بتدریج بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول میں لانے کے لیے حکومت کو اس معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
دریں اثنا اشوک کمار بتاتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافے سے بوجھ ہم پر پڑے گا. ڈیری سے متعلقہ تمام مصنوعات کی قیمتیں بھی اب بڑھنے کو ہیں۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس سے عام لوگوں کی جیبوں پر خاصا دباؤ پڑ رہا ہے۔ گھریلو بجٹ کو تہہ و بالا کیا جا رہا ہے۔
سونو کمار بتاتے ہیں کہ جہاں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے حکومت کو اس مسئلے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضابطہ ہونا چاہیے کہ نجی کمپنیوں میں تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو، جس سے ملازمین کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ مزید برآں، دودھ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا گھریلو بجٹ پر خاصا اثر پڑے گا۔
دریں اثنا بلرام پانڈے نوٹ کرتے ہیں کہ دودھ کی قیمت پہلے ہی بڑھ چکی ہے، یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو تمام اشیاء کی قیمتیں لامحالہ بڑھ جائیں گی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ تاہم تنخواہوں میں اسی طرح کے اضافے کے ساتھ اب گھریلو بجٹ میں خلل پڑ گیا ہے۔
غور طلب ہے کہ دودھ کی کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافے کا جواز پیش کرتے ہوئے مویشیوں کے چارے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پیکیجنگ کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، جس سے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب عالمی حالات کی وجہ سے ملک بھر میں مہنگائی پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ ہندوستان کی خوردہ مارکیٹ نے بھی افراط زر کے رجحانات میں اضافہ دیکھا ہے۔ نتیجتاً جہاں اشیائے خوردونوش پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں، وہیں اب دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔