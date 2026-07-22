یو پی آئی ادائیگیاں انٹرنیٹ کے بغیر بھی تیز ہوں گی! ایک نیا 'پے ٹو پے' فیچر متعارف ہوگا، ان اور آؤٹ سیکھیں

یو پی آئی ادائیگیاں انٹرنیٹ کے بغیر بھی تیز ہوں گی! ایک نیا 'پے ٹو پے' فیچر متعارف ہوگا، ان اور آؤٹ سیکھیں
NPCI نئے NFC پر مبنی UPI سسٹم پر کام کررہا ہے۔ جو انٹرنیٹ کے بغیر کام کرتا ہے۔ پروازوں اور میٹرو پر بھی ادائیگی ہوگی۔
Published : July 22, 2026 at 1:53 PM IST
حیدرآباد: یو پی آئی (UPI) جس نے ہندوستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کا چہرہ بدل دیا ہے، اب ایک اور بڑے انقلاب کے لیے تیار ہے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) ایک نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جو نیٹ ورک کے خراب حالات یا انٹرنیٹ کی کمی میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ادائیگیوں کو یقینی بنائے گی۔ اس نئی ٹکنالوجی کے ساتھ، لوگ پروازوں، زیر زمین میٹرو اسٹیشنوں، تہہ خانوں یا دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے یو پی آئی (UPI) ادائیگی کر سکیں گے۔
یہ نیا سسٹم انٹرنیٹ کے بغیر کیسے کام کرے گا؟
میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ آنے والا فیچر NFC (Near-Feld Communication) ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ادائیگی کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو بس اپنے NFC سے چلنے والے اسمارٹ فون کو مرچنٹ کی POS (پوائنٹ آف سیل) مشین کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے تھپتھپائیں، اور ادائیگی فوری طور پر کامیاب ہوجائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران نہ تو آپ کے فون اور نہ ہی مرچنٹ کی مشین کو کسی نیٹ ورک سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے۔
UPI پن کے بغیر ₹2,000 تک کی ادائیگی کریں
ابتدائی مرحلے میں، یہ آف لائن سہولت ایک ٹرانزیکشن میں زیادہ سے زیادہ ₹2,000 کی اجازت دے گی۔ اس سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، صارفین کو پہلے اپنے یو پی آئی لائٹ (UPI Lite) والیٹ میں پیسے لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی جب ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہو۔ بٹوے میں رقم آنے کے بعد، نیٹ ورک ختم ہونے پر بھی اس بیلنس کا استعمال کرتے ہوئے آف لائن لین دین کیا جا سکتا ہے۔ کسٹمر کی سہولت کے لیے، اس میں سیٹنگز کے آپشنز بھی شامل ہوں گے جو چھوٹی ادائیگیوں کے لیے بار بار یو پی آئی پن (UPI PIN) داخل کرنے کی پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔
فلائٹ اور میٹرو کے مسافروں کو کافی فائدہ ہوگا
یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہوائی سفر کے دوران یا زیر زمین میٹرو اسٹیشنوں پر موبائل نیٹ ورک مکمل طور پر سلو ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں، مسافر نقدی کی کمی کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی ڈیجیٹل ادائیگی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ این پی سی آئی مستقبل میں خاص طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ فیچر متعارف کروا رہا ہے۔ چاہے فلائٹ میں کھانا آرڈر کرنا ہو یا زیر زمین میٹرو اسٹیشن پر خریداری کرنا ہو، فون کے "ایئرپلین موڈ" آن ہونے پر بھی ادائیگیاں ایک لمحے میں کی جائیں گی۔
اس کے کامیاب آپریشن کے لیے، صارفین کے فون اور دکانداروں کی پی او ایس (POS) مشینوں کو اس نئی ٹیکنالوجی کے لیے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق، نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) جلد ہی ان ٹرمینلز کی تصدیق کا عمل شروع کر سکتا ہے، جس کے بعد تمام بڑے بینک اور یو پی آئی (UPI) ایپس (جیسے PhonePe، Google Pay اور Paytm) اسے اپنے پلیٹ فارمز پر اپ ڈیٹ کریں گے۔
اسے کب لانچ کیا جائے گا؟
یہ ٹیکنالوجی اس وقت ترقی اور جانچ کے مراحل میں ہے اور ابھی تک اسے عام لوگوں کے لیے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) نے ابھی تک لانچ کی باضابطہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن جس رفتار سے کام جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگلے چند مہینوں میں مرحلہ وار طریقے سے اس کے شروع ہونے کی امید ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ، ہندوستان کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کا ماحولیاتی نظام پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور آسان ہو جائے گا۔