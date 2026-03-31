یکم اپریل سے بدل جائیں گے پین کارڈ کے ضوابط، پراپرٹی اور گاڑیاں خریدنے والوں کے لیے بڑی خبر
جانیں کتنے روپے کی جائیداد کے لین دین،کتنے لاکھ نقدی لین دین، اور کتنے لاکھ کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے PAN CARD لازمی ہوگا۔
Published : March 31, 2026 at 4:45 PM IST
حیدرآباد: مرکزی حکومت نے ملک کی معیشت کو ڈیجیٹل بنانے اور ٹیکس چوری کو روکنے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یکم اپریل سے، پین کارڈ کے ضوابط سے متعلق جامع تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ان نئے قوانین کا براہ راست اثر عام آدمی کے مالیات، جائیداد کی خرید و فروخت، لگژری گاڑیوں کی خریداری اور بینکوں میں کیش ڈپازٹ پر پڑے گا۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ان تبدیلیوں کا مقصد ایک طرف ایماندار ٹیکس دہندگان کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور دوسری طرف بڑی اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر کڑی نظر رکھنا ہے۔
جائیداد اور رئیل اسٹیٹ میں اہم تبدیلیاں
موجودہ قوانین کے تحت، 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی غیر منقولہ جائیداد (جیسے مکان، دکان، یا زمین) خریدتے یا بیچتے وقت پین کارڈ کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی تھا۔ تاہم، یکم اپریل سے، اس حد کو بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے مکانات یا پلاٹ خریدنے والے متوسط طبقے کے خاندانوں کو جائیداد کے رجسٹریشن کے وقت لازمی پین کارڈ دستاویزات کی ضروریات سے کچھ راحت ملے گی۔ اس کے باوجود، 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے پین کارڈ کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی کر دیا گیا ہے۔
نقدی لین دین اور بینک ڈپازٹس کے لیے نئی حدیں
نقد لین دین کے حوالے سے حکومت نے قواعد کو مزید واضح اور سخت بنا دیا ہے۔ پہلے، 50,000 روپے سے زیادہ کی یومیہ کیش ڈپازٹس کے لیے پین کارڈ کی ضرورت تھی۔ نئے ضوابط کے تحت، اگر کوئی فرد ایک مالی سال کے اندر 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی کل نقد لین دین (جمع یا نکالنے) کرتا ہے، تو ان کے لیے پین کارڈ لازمی ہوگا۔ یہ اقدام کالے دھن کے لیے کیا گیا ہے۔
گاڑی خریدنا اب ایک مختلف عمل
آٹوموبائل سیکٹر کے لیے بھی ضوابط پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ اب ہر چھوٹی گاڑی یا ٹو وہیلر کی خریداری کے لیے پین کارڈ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پین کارڈ کی ضرورت صرف 5 لاکھ روپے سے زیادہ کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے ہوگی (جیسے پریمیم کاریں یا مہنگی اسپورٹس بائک)۔ اس اقدام سے انٹری لیول کاروں اور موٹر سائیکلوں کے خریداروں کو اہم ریلیف ملے گا۔
ہوٹل میں قیام اور غیر ملکی سفر پر نظر
محکمہ انکم ٹیکس لگژری طرز زندگی پر بھی کڑی نظر رکھے گا۔ اب، اگر آپ ہوٹل کے بل یا کسی بڑی تقریب (جیسے شادی یا تقریب) کے لیے ایک لاکھ روپے سے زیادہ ادا کرتے ہیں، تو پین کارڈ پیش کرنا لازمی ہوگا۔ پہلے، یہ حد محض 50,000 روپے تھی۔ مزید برآں، نئے ضوابط کے تحت، غیر ملکی سفر کے لیے ٹکٹ خریدتے وقت یا غیر ملکی کرنسی کا تبادلہ کرتے وقت پین کارڈ کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی ہوگا۔
پین کارڈ بنانے کا عمل مزید سخت کر دیا گیا
صرف لین دین سے متعلق ضوابط نہیں بدلے ہیں بلکہ نیا پین کارڈ حاصل کرنے کا عمل بھی سخت کر دیا گیا ہے۔ اب تک، ایک ای-پین صرف آدھار کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جا سکتا تھا۔ تاہم، یکم اپریل سے، آپ کو اضافی دستاویزات جمع کرانے کی ضرورت ہوگی—جیسے پیدائش کا سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس، یا آپ کے پاسپورٹ کی ایک کاپی۔ مزید برآں، پرانے درخواست فارموں کو نئے، مزید تفصیلی فارموں سے بدل دیا گیا ہے—جیسے فارم 93 (افراد کے لیے)—جو درخواست دہندگان کو اب بھرنا ہوگا۔
