آر بی آئی کا بڑا فیصلہ: این آر آئیز کے لیے خصوصی ڈالر سویپ اسکیم کا آغاز، روپیہ کو نمایاں طور پر کرے گا مضبوط
روپے کو مضبوط کرنے کے لیے RBI نے بینکوں، کمپنیوں اور NRI ڈپازٹس کےلیے تین سے پانچ سالہ ڈالر کے تبادلے کی سہولت شروع کی۔
Published : June 9, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے غیر ملکی کرنسی (ڈالر) کو ہندوستان میں لانے اور ہندوستانی روپے کو مضبوط کرنے کے لئے ایک نیا فیصلہ لیا ہے۔ ریزرو بینک نے بینکوں کے لیے ایک خصوصی 'امریکی ڈالر-روپے کی تبدیلی کی سہولت' شروع کی ہے۔ یہ سہولت غیر مقیم ہندوستانیوں (NRIs) کے ذریعہ جمع کردہ نئی 'فارن کرنسی نان ریذیڈنٹ' (FCNR (B) ڈپازٹس) پر دستیاب ہوگی۔ اس کا بنیادی مقصد ملک کے ڈالر کے ذخائر کو بڑھانا ہے۔
یہ اسکیم کیسے کام کرے گی؟
"سواپ" کا مطلب باہمی تبادلہ ہے۔ اس اسکیم کے تحت، جب کوئی این آر آئی کسی ہندوستانی بینک میں غیر ملکی کرنسی جمع کرتا ہے، تو بینک اس رقم کو ڈالر میں تبدیل کرکے ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کو واپس کردے گا۔
بینک اور آر بی آئی کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، اسکیم کی تکمیل پر، آر بی آئی اسی پرانی شرح تبادلہ پر بینکوں کو ڈالر واپس کرے گا۔ اس سے بینکوں کو مارکیٹ میں ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچایا جائے گا۔
اس اسکیم کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں
لین دین کی حد: بینک اس سہولت کے لیے صرف RBI کے ساتھ کم از کم US$1 ملین (1 ملین) یا اس کے ملٹیلز میں لین دین کر سکتے ہیں۔
وقت کی حد: یہ سہولت صرف کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے طے شدہ ڈپازٹس کے لیے دستیاب ہے۔
صرف ڈالر کے لین دین: NRIs کسی بھی بڑی غیر ملکی کرنسی میں رقم جمع کر سکتے ہیں، جیسے کہ پاؤنڈ یا یورو، لیکن بینک اور RBI کے درمیان لین دین صرف امریکی ڈالر میں ہوگا۔
1 سال کا لاک ان: صارفین اس ڈپازٹ کے لیے سخت ایک سال کے لاک ان پیریڈ کے تابع ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سال کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اس اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکتے۔
لین دین کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا: ایک بار جب بینک RBI کے ساتھ اس سویپ معاہدے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اسے درمیان میں منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔
سرکاری کمپنیوں کو فائدہ
ریزرو بینک نے اس ڈالر کے تبادلے کی سہولت کو نہ صرف NRI ڈپازٹس بلکہ دو دیگر شعبوں میں بھی بڑھایا ہے:
پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز (PSUs): سرکاری کمپنیاں جو 3 سال یا اس سے زیادہ مدت کے ساتھ غیر ملکی کرنسی کے قرضے (ECBs) لیتی ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
ہندوستانی بینک: وہ بینک جو کم از کم 3 سال کی مدت کے ساتھ غیر ملکی کرنسی قرض (OFCBs) لیتے ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آر بی آئی ڈالر کے اتار چڑھاؤ کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ اس سے بینکوں کے اخراجات بچ جائیں گے اور وہ غیرمقامی ہندوستانیوں (این آر آئی) کو اپنے ڈپازٹس پر زیادہ سود ادا کرنے کی اجازت دے گا۔