کئی شہروں میں پیاز کی قیمت ساٹھ سے پینسٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی، سپلائی میں اضافے کے خدشات نے گھریلو بجٹ کو گڑبڑادیا
مہاراشٹرا میں ہونے والی بارشوں نے دہلی کے لیے پیاز کی نقل و حمل کو شدید متاثر کیا، منڈیوں میں پیاز کی آمد کم ہوگئی۔
Published : August 26, 2026 at 1:10 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں پیاز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مہینے پہلے پیاز 35 سے 40 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی، لیکن اب اس کی قیمت بڑھ کر 60 سے 65 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں دہلی کے عوام کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ پیاز روزمرہ کے کھانے پکانے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس اضافے نے گھروں کے کچن کے بجٹ پر اضافی بوجھ ڈال دیا ہے۔
مہاراشٹرا میں ہونے والی بارشوں نے دہلی کے لیے پیاز کی نقل و حمل (ترسیل) کو شدید متاثر کیا ہے، جب کہ تاجروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں پیاز کی آمد کم ہو گئی ہے اور گھریلو اخراجات بڑھنے کی وجہ سے صارفین نے اس کی خریداری کم کر دی ہے۔
پیاز کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں
جب ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کی ٹیم نے اوکھلا کی 'تیکھنڈ سبزی منڈی' کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ ہری سبزیاں اب بھی نسبتاً سستی ہیں، لیکن پیاز کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پیاز مہنگی ہونے کے باوجود گاہک اسے خریدتے ہوئے نظر آئے۔
دوسری ہری سبزیاں بھی آہستہ آہستہ مہنگی
ایک دکان دار عارف کے مطابق، پیاز اس وقت 60 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، جب کہ پہلے یہ 35 سے 40 روپے کلو تھی۔ انہوں نے بتایا کہ منڈی میں پیاز کی سپلائی (آمد) کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔
ایک گاہک شتروگھن نے بتایا کہ انہوں نے 60 روپے کلو پیاز خریدی ہے، جب کہ کچھ دن پہلے تک یہ 40 روپے کلو مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دکان داروں کے مطابق قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے، جب کہ دوسری ہری سبزیاں بھی آہستہ آہستہ مہنگی ہو رہی ہیں۔
ضروری اشیاء کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں
سبزی فروش رام ناتھ نے بتایا کہ جو گاہک پہلے کلو کے حساب سے پیاز خریدتے تھے، اب وہ صرف آدھا کلو خرید رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "اس سے ہمارا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ پیاز کھاتے ہیں وہ کھاتے ہی رہیں گے، البتہ جو لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے وہ اب شاید کم خریدیں۔"
ایک اور گاہک سریندر نے بتایا کہ چینی کی قیمتیں بھی تقریباً 40 روپے کلو سے بڑھ کر 65 سے 70 روپے کلو تک پہنچ گئی ہیں، جب کہ پیاز 60 روپے کلو تک ہو گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں جب کہ لوگوں کی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔
قیمتیں مزید بڑھنے پر دہلی حکومت کا کارروائی کا منصوبہ
دہلی حکومت نے پیاز اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیرِ اعلیٰ ریکھا گپتا نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ اگر قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو مختلف مقامات پر کیمپس لگا کر پیاز دستیاب کرانے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے۔
حکومت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ نیفیڈ (NAFED) سے پیاز خریدے گی اور اسے اسی قیمت پر فروخت کرے گی جس پر خریدی گئی تھی، جب کہ نقل و حمل (ترسیل) اور اس سے وابستہ دیگر اخراجات حکومت خود برداشت کرے گی۔ حکام کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ دہلی پہنچنے والی پیاز کی سپلائی پر نظر رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسٹاک منڈیوں تک پہنچے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کی جائے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت دارالحکومت میں پیاز یا چینی کی کوئی قلت نہیں ہے۔
پیاز کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟
پیاز کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق موجودہ سیزن کے خاتمے، گزشتہ سال کے مقابلے میں منڈیوں میں پیاز کی کم آمد اور موسم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلل سے ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کسانوں کو بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مہاراشٹرا میں ہونے والی بارش نے دہلی کے لیے نقل و حمل اور سپلائی کو مزید متاثر کیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں مہاراشٹرا سے پیاز کی سپلائی معمول پر نہ آئی تو دہلی میں ریٹیل قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔