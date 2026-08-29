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مغربی بنگال کے کنویں سے نکلنے لگا بہترین خام تیل، ٹرکوں کے ذریعے ہلدیا بھیجی گئی پہلی تجارتی کھیپ

او این جی سی (ONGC) نے بنگال کے اشوک نگر میں ریکارڈ وقت میں تجارتی تیل کی پیداوار کا آغاز کردیا ہے: ہردیپ سنگھ پوری

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اشوک نگر آئل فیلڈ سے نکلنے والے خام تیل کے پہلے ٹینکروں کو انڈین آئل کارپوریشن (IOCL) کی ہلدیا ریفائنری کے لیے روانہ کیا گیا (twitter (X) @HardeepSPuri)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2026 at 4:41 PM IST

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نئی دہلی: ملک کے توانائی (انرجی) کے شعبے کے لیے مغربی بنگال سے ایک بڑی اور تاریخی کامیابی کی خبر سامنے آئی ہے۔ مرکزی وزیر برائے پٹرولیم اور قدرتی گیس ہردیپ سنگھ پوری نے ہفتہ، 29 اگست 2026ء کو اعلان کیا کہ آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن (ONGC) نے بنگال بیسن کے اشوک نگر میں اپنی پہلی تجارتی ہائیڈرو کاربن دریافت کو پیداوار کے آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، اس علاقے سے خام تیل کی پہلی کھیپ کو ہلدیا ریفائنری بھیجنے کا کام بھی باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔

عالمی کشیدگی کے درمیان بھارت کے لیے بڑی راحت

یہ عالمی اور اسٹریٹجک محاذ پر بھارت کے لیے ایک بڑی اور راحت بخش خبر ہے۔ موجودہ وقت میں بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے خام تیل کی عالمی سپلائی اور توانائی کی منڈیوں پر غیر یقینی صورتحال کا بحران منڈلا رہا ہے۔ ایسے حساس وقت میں گھریلو سطح پر تیل کی پیداوار میں یہ توسیع بھارت کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے، جو ملک کو خام تیل کے شعبے میں خود کفیل (آتم نربھر) بنانے کی سمت میں آگے بڑھائے گا۔

صرف تین ماہ میں ملی بڑی کامیابی
مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے مطابق، اشوک نگر فیلڈ میں ترقیاتی کنویں 'AS-1Z' کی کھدائی اسی سال 30 مئی 2026ء کو شروع کی گئی تھی۔ او این جی سی (ONGC) کے انجینئروں اور تکنیکی ماہرین نے تین ماہ سے بھی کم وقت کے اندر اس کنویں سے ہلکے اور اعلیٰ معیار کے خام تیل (Light and High-Quality Crude Oil) کا کامیاب اور مسلسل بہاؤ قائم کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (ٹویٹر) پر یہ معلومات شیئر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طویل عرصے کی تلاش اور ترقیاتی سرگرمیوں کے بعد اب یہ پروجیکٹ حقیقی پیداوار کی طرف بڑھ چکا ہے، جو ملک کی توانائی کی سلامتی (انرجی سیکیورٹی) کو مضبوط کرے گا۔

ہلدیا ریفائنری بھیجی گئی پہلی کھیپ

اس تاریخی کامیابی کے موقع پر اشوک نگر آئل فیلڈ سے پیدا ہونے والے خام تیل کے پہلے تجارتی کنسائنمنٹ (کمپنی کھیپ) کو انڈین آئل کارپوریشن (IOCL) کی ہلدیا ریفائنری کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس فخر کے لمحے پر مقامی ایم ایل اے (विधायक) ڈاکٹر سمائے ہیرا اور او این جی سی کے ڈائریکٹر (ایکسپلوریشن) بھی خصوصی طور پر موجود تھے، جنہوں نے اس پہلی کھیپ کو ہری جھنڈی دکھائی۔

بنگال بیسن میں بڑھیں گی تجارتی سرگرمیاں

اشوک نگر کی اس کامیابی نے مغربی بنگال کو بھارت کے ہائیڈرو کاربن پروڈکشن میپ (پیداواری نقشے) پر مضبوطی سے قائم کر دیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اس تجارتی کامیابی کے بعد اب پورے بنگال بیسن میں تیل اور گیس کی تلاش اور پیداواری سرگرمیوں میں کافی تیزی آئے گی۔ بھارت اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے بڑے پیمانے پر خام تیل کی درآمد (امپورٹ) پر منحصر رہتا ہے، ایسے میں گھریلو وسائل کی یہ ترقی غیر ملکی تیل پر انحصار اور مالی بوجھ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

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TAGGED:

HARDEEP SINGH PURI
ONGC OIL DISCOVERY
ASHOKNAGAR OIL FIELD
DOMESTIC OIL PRODUCTION
ONGC BENGAL BASIN OIL

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