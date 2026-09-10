ایران جنگ میں شدت کے بعد تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا
عالمی معیار مانے جانے والے برینٹ کروڈ کی قیمت جولائی کے بعد پہلی بار تین ہندسوں میں پہنچی۔
Published : September 10, 2026 at 10:07 AM IST
نیویارک: امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت آنے کے بعد بدھ کے روز تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں، جس سے دنیا بھر میں صارفین اور کاروباری اداروں کے اخراجات بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
عالمی معیار مانے جانے والے برینٹ کروڈ کی قیمت جولائی کے بعد پہلی سو ڈالر سے تجاوز کر گئی اور یہ 101.21 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئی۔ امریکی بینچ مارک کروڈ بھی اس سے زیادہ پیچھے نہیں رہا اور 96.05 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا۔ یہ اضافہ مشرق وسطیٰ میں تیل کی تنصیبات اور بحری جہازوں پر حملوں کے ایک دن بعد دیکھنے میں آیا ہے، جس نے جنگ کی وجہ سے پہلے سے ہی محدود عالمی سپلائی میں مزید خلل پڑنے کے خطرات کو بڑھا دیا ہے۔
مشرقِ وسطیٰ میں امن کے معدوم ہوتے امکانات اور دوبارہ شروع ہونے والی جھڑپوں نے چھ ماہ سے زائد عرصے پر محیط اس تنازع کے دوران مارکیٹ میں کئی بار اتار چڑھاؤ پیدا کیا۔ تیل کی قیمتوں کا دوبارہ 100 ڈالر کی حد تک پہنچنا تشویش کا باعث ہے کیونکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ طویل عرصے تک قیمتوں کا بلند رہنا معاشی نقصان کو مزید بڑھا دے گا۔
خام تیل بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے ایندھن جیسے پٹرول اور ڈیزل کا بنیادی جزو ہے، اور یہ دونوں ہی حالیہ ہفتوں میں مہنگے ہوئے ہیں۔ توانائی کی اونچی قیمتیں عالمی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے خوراک، ادویات اور گھریلو اشیاء کی تیاری اور ترسیل سے لے کر روزمرہ کے سفر اور ہوائی سفر تک ہر چیز کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
عالمی بروکر ایف ایکس ٹی ایم کے مارکیٹ ریسرچ ہیڈ، لکمان اوتونوگا نے اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "برینٹ کروڈ کا 100 ڈالر سے اوپر جانے سے بازاروں پر ایک بڑا نفسیاتی اثر پڑے گا، لیکن اس سے بھی بڑی تشویش یہ ہے کہ اس کے افراطِ زر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔"
اس دوران سیاسی اثرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے اس جنگ کو کم اہمیت دینے کی بارہا کوشش کی ہے جس کا آغاز انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا تھا، نے بدھ کو کہا کہ تیل کی قیمتیں نومبر کے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک کم ہونے کا امکان نہیں ہے۔
تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجہ کیا ہے؟
فروری کے آخر میں اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد خام تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ گئیں۔ اس لڑائی نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ہونے والی زیادہ تر جہاز رانی کو روک دیا، جو کہ ایک تنگ آبی گزرگاہ ہے جہاں سے جنگ سے پہلے دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً پانچواں حصہ گزرتا تھا۔
گزشتہ چھ ماہ کے دوران قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں برینٹ کروڈ کی قیمت تیزی سے بڑھی اور یہ مختصر وقت کے لیے تقریباً 120 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ قیمتوں میں بعض اوقات دن بہ دن بڑا اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن بہار کے موسم میں یہ بینچ مارک پورے ایک ماہ تک 100 ڈالر سے اوپر رہا۔
مزید پڑھیں: سعودی عرب پر حوثیوں کا بڑا حملہ، تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 73 افراد زخمی
مستقل امن معاہدے کی امیدوں اور خلیج فارس سے تیل کو بحفاظت باہر نکالنے کے منصوبے نے گرمیوں کے آغاز میں مارکیٹ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جب قیمتیں گر کر جنگ سے پہلے کی سطح یعنی تقریباً 70 ڈالر فی بیرل کے قریب آ گئی تھیں۔ اس کے برعکس، حملوں میں ایک بار پھر شدت آ گئی، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے اور تیل کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایک بار پھر اوپر چلی گئیں۔
بدھ سے پہلے، برینٹ کروڈ آخری بار جولائی میں ایک دن کے لیے 100 ڈالر سے اوپر بند ہوا تھا، لیکن اگست کے آخر سے یہ 90 ڈالر سے نیچے نہیں گرا تھا۔
خلیج فارس کے آس پاس دشمنی میں شدت آنے کے بعد منگل کو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا، جہاں امریکی افواج نے ایران کے پانچ تیل بردار بحری جہازوں کو تباہ کر دیا اور ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی گروپ نے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا۔
یمن کے حوثیوں کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ حملے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی کو مزید محدود کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس متبادل بحری راستے کو نشانہ بنایا ہے جس پر ایران جنگ کے دوران سعودی عرب جنگ تیل کی ترسیل کے لیے انحصار کرتا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر داغے میزائل، امریکہ نے تین ایرانی آئل ٹینکروں پر کیا حملہ
حکومت تیل اور گیس کے لیے 'سمندر منتھن' کرے گی: 60 کنویں کھودے جائیں گے، 84000 کروڑ روپے کا منصوبہ منظور