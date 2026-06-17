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خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی، مختلف کمپنیوں کے حصص میں ہوا اضافہ

آئی او سی ایل، BPCL اور ایچ پی سی ایل کے حصص میں 2.46 فیصد تک اضافہ ہوا کیونکہ خام تیل $79 سے نیچے گرگیا۔

oil stocks surged up to two percent as global crude prices crashed Urdu News
انڈین آئل ریفائنرز (File Photo فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 17, 2026 at 3:29 PM IST

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ممبئی: عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی کے درمیان بدھ کو ہندوستان کی سرکاری تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں (OMCs) کے حصص میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔ بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ کروڈ ہفتہ وار 16 فیصد گر کر 79 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گیا، جو تین ماہ میں اس کی کم ترین سطح ہے۔ اس کمی نے ادائیگیوں کے توازن (BoP) کے خسارے سے متعلق ہندوستانی معیشت کے لیے ایک بڑی تشویش کو دور کر دیا ہے۔

تازہ ترین شیئر کی قیمتیں

خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے آئل ریفائننگ کمپنیوں کے اخراجات کم ہوتے ہیں، ان کے منافع میں بہتری (مارکیٹنگ مارجن) کی امید کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج OMC کے حصص کو مارکیٹ میں نمایاں حمایت حاصل ہوئی:

بی پی سی ایل (بھارت پٹرولیم): کمپنی کے حصص نے راہنمائی کی، 2.46 فیصد اضافہ ہوا اور 319.50 کی انٹرا ڈے اونچائی کو چھوا۔

HPCL (ہندوستان پٹرولیم): اس کے حصص 2.26 فیصد بڑھے اور 410.45 کی انٹرا ڈے اونچائی پر پہنچ گئے۔

آئی او سی ایل (انڈین آئل): ملک کی سب سے بڑی تیل کمپنی کے حصص بھی 1.61 فیصد بڑھ کر 147.45 روپے پر تجارت کر رہے ہیں۔

خام تیل کی کمی کی اہم وجوہات

مارکیٹ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری معاہدے کی خبروں سے عالمی جغرافیائی سیاسی تناؤ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس ممکنہ معاہدے سے امید پیدا ہوئی ہے کہ ایران سے خام تیل کی برآمدات تیزی سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ مزید برآں، آبنائے ہرمز کے کھلنے سے، دنیا کا سب سے اہم تیل کی ترسیل کا راستہ، تیل کی سپلائی میں رکاوٹوں کو کم کرنے کی امید ہے۔ دریں اثناء امریکی خام تیل (WTI) بھی 1 فیصد گر کر 75 ڈالر کے قریب آ گیا ہے۔

ہندوستانی مارکیٹ اور معیشت پر اثرات

مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمت 80 ڈالر سے نیچے آنے سے ہندوستان کا درآمدی بل کم ہو جائے گا۔ مزید برآں، ہندوستانی روپیہ مسلسل مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (FIIs) کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس مثبت عالمی قیاس کی وجہ سے ملکی اسٹاک مارکیٹس سبز رنگ میں ٹریڈنگ کر رہی ہیں۔

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