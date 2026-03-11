ETV Bharat / business

خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی، ستیاسی ڈالر سے نیچے گرا، کیا پٹرول اور ڈیزل کی گریں گی قیمتیں؟

IEA کی جانب سے ہنگامی طور پر تیل کے ذخائر جاری کرنے کی تجویز کے بعد خام تیل کی قیمتیں 87 ڈالر سے نیچے آگئیں۔

oil prices crash below 90 dollars iea proposes largest ever emergency reserve release to cool markets Urdu News
خام تیل کی قیمتوں میں کمی (AI image/IANS علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 11, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کو نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ یہ کمی ان رپورٹس کے بعد سامنے آئی ہے کہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے آسمان چھوتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ہنگامی تیل کے ذخائر جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔

قیمت میں ریکارڈ کمی

مارکیٹ کے اس ہنگامے کے بعد برینٹ خام تیل کی قیمت 0.99 فیصد گر کر 86.93 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ دریں اثنا، یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) فیوچر 0.75 فیصد کمی کے ساتھ 82.82 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ منگل کی رات دونوں بینچ مارکس میں 11 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی، جو کہ پچھلے چار سالوں میں ایک دن کی سب سے بڑی کمی ہے۔

ایک تاریخی اقدام کی تیاری

رپورٹس کے مطابق، مجوزہ تیل کی رہائی 2022 میں روس-یوکرین جنگ کے دوران جاری ہونے والے 182 ملین بیرل کے ریکارڈ کو عبور کر لے گی۔ جی سیون (G7) ممالک نے آئی ای اے (IEA) سے کہا ہے کہ وہ عالمی سپلائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک تفصیلی فریم ورک تیار کرے۔

جنگ اور سپلائی کا بحران

جنوری میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے اور آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد سے برینٹ کی قیمتوں میں تقریباً 50 فیصد اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجک سمندری راستہ ہے جس سے دنیا کے تیل کے بہاؤ کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ بندش کے سبب تیل کے ٹینکرز پھنس گئے اور پیداوار میں زبردستی کمی ہوئی، جس سے قیمتیں اس ہفتے کے شروع میں 120 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئیں۔

سیاسی ہنگامہ آرائی اور اثرات

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد مارکیٹ میں کچھ سکون دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایران کو خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو فوری ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ تنازعہ جلد ختم ہو سکتا ہے، جس سے تاجروں میں بے چینی کم ہو گئی ہے۔

وفاقی گیس ٹیکس کو معطل کرنے کی تجویز

واضح رہے کہ اس جنگ کا براہ راست اثر امریکہ میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے جہاں پٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں کچھ امریکی قانون سازوں نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وفاقی گیس ٹیکس کو عارضی طور پر معطل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

