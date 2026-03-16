خام تیل کی قیمتوں میں اچھال: عالمی شرح نمو 2026 میں 0.4 فیصد گرنے کا خدشہ، ماہر اقتصادیات کی وارننگ
گیتا گوپی ناتھ کے مطابق، خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ 2026 میں عالمی افراط زر کو 60 بیسس پوائنٹس تک بڑھا سکتا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اور ڈرامائی اضافے نے عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کی سابق چیف اکانومسٹ گیتا گوپی ناتھ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں موجودہ سطح پر بنی رہیں تو 2026 میں عالمی شرح نمو میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے، جب کہ افراط زر میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل جاسکتا ہے۔
شرح نمو اور افراط زر پر سیدھا اثر
گیتا گوپی ناتھ کے مطابق، اگر 2026 میں خام تیل کی اوسط قیمت 85 ڈالر فی بیرل کے آس پاس رہتی ہے، تو یہ عالمی جی ڈی پی کی شرح نمو کو 0.3 سے 0.4 فیصد پوائنٹس (pp) تک کم کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، عالمی افراط زر میں 60 بیسس پوائنٹس (بی پی ایس) اضافے کا خدشہ ہے۔ قابل غور ہے کہ تنازع شروع ہونے سے پہلے 2026 کے لیے عالمی شرح نمو کا تخمینہ 3.3 فیصد لگایا گیا تھا۔ تاہم یہ پیش گوئی تیل کی قیمت 65 ڈالر فی بیرل کے مفروضے پر مبنی تھی۔
قیمت میں صرف 15 دنوں میں 41 % کا زبردست اچھال
صرف 15 دنوں کے اندر خام تیل کی قیمتوں میں 40 فیصد سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 27 فروری کو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل تقریباً 73 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ 15 مارچ (سنیچر) تک یہ 103 ڈالر فی بیرل کی سطح تک پہنچ گیا۔ یہ محض دو ہفتوں میں 30 ڈالر فی بیرل کے سیدھے اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔
کشیدگی اور جنگ: بنیادی وجوہات
تیل کی قیمتوں میں اس اچانک اضافے کے پیچھے بنیادی وجہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جاری جنگ ہے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی افواج کی جانب سے ایران اور اس کی قیادت کے خلاف براہ راست حملوں کے بعد صورت حال قابو سے باہر ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای بھی ان حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہی ہے۔
آبنائے ہرمز کی بندش
توانائی کی عالمی منڈی کے لیے سب سے بڑی تشویش آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والا خلل ہے۔ یہ سمندری راستہ عالمی تیل کی نقل و حمل کے لیے لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ تنازع کی وجہ سے اس راستے سے گزرنے والی سپلائی میں خلل پڑا ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر ایشیائی ممالک کی توانائی کی سلامتی پر پڑا ہے۔
معاشی ماہرین کے تحفظات
دنیا بھر کے پالیسی سازوں اور ماہرین اقتصادیات میں اس بات پر گہری تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر یہ تنازع مزید طویل عرصے تک جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن اور مینوفیکچرنگ کے اخراجات بڑھیں گے بلکہ عام لوگوں کی جیب پر بھی بھاری بوجھ پڑے گا۔ بھارت جیسے ممالک کے لیے — جو اپنی تیل کی ضروریات کا زیادہ تر حصہ درآمد کرتے ہیں — یہ صورت حال تجارتی خسارہ اور گھریلو افراط زر دونوں کو قابو سے باہر کر سکتی ہے۔
