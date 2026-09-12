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سترہ ستمبر سے کھل رہا ہے این ایس ای کا آئی پی او، اپلائی کرنے سے پہلے جان لیں یہ ضروری باتیں

NSE IPO 21 ستمبر تک کھلا رہے گا۔ اس کا پرائس بینڈ 1700 سے 1785 ہے اور لسٹنگ 24 ستمبر کو BSE پر ہوگی۔

nse mega ipo set for september 17 launch check price band lot size and key dates, Urdu News
17 ستمبر سے کھل رہا ہے NSE کا IPO، اپلائی کرنے سے پہلے جان لیں یہ ضروری باتیں (Source: Getty Images علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2026 at 12:30 PM IST

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حیدرآباد: نیشنل اسٹاک ایکسچینج (NSE) کے طویل انتظار والے IPO کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے۔ مارکیٹ ریگولیٹر سیبی (SEBI) سے حتمی منظوری ملنے کے بعد، ایکسچینج مینجمنٹ نے اس میگا انیشیل پبلک آفرنگ (IPO) کی باضابطہ تاریخوں اور پرائس بینڈ کا اعلان کر دیا ہے اور یہ 17 ستمبر 2026 سے سبسکرپشن کے لیے کھلے گا۔ سرمایہ کار اس پبلک ایشو میں 21 ستمبر 2026 تک پیسہ لگا سکیں گے۔

22,561 کروڑ کا ہوگا کل ایشو سائز

این ایس ای نے اس میگا آئی پی او کے لیے فی ایکویٹی شیئر کا پرائس بینڈ 1,700 سے 1,785 طے کیا ہے۔ اوپری پرائس بینڈ کی بنیاد پر کمپنی کی کل ویلیو ایشن 4.42 لاکھ کروڑ لگائی گئی ہے۔ تاہم، ریڈ ہیرنگ پروسپیکٹس (RHP) کے مطابق، این ایس ای نے اپنے آفر فار سیل (OFS) کے سائز میں تقریباً 15 فیصد کی کٹوتی کی ہے۔ اب یہ ایشو 22,561.57 کروڑ کا ہوگا، جس میں موجودہ شیئر ہولڈرز کی جانب سے 12.64 کروڑ شیئرز فروخت کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ پوری طرح سے آفر فار سیل (OFS) ہے، اس لیے آئی پی او سے ملنے والی پوری رقم بیچنے والے شیئر ہولڈرز (جیسے ایس بی آئی، ایل آئی سی وغیرہ) کو ملے گی اور ایکسچینج کے پاس کوئی نئی سرمایہ کاری (پونجی) نہیں آئے گی۔

nse mega ipo set for september 17 launch check price band lot size and key dates, Urdu News
17 ستمبر سے کھل رہا ہے NSE کا IPO، اپلائی کرنے سے پہلے جان لیں یہ ضروری باتیں (Source: Getty Images علامتی تصویر)

ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے لاٹ سائز اور کوٹہ

اس آئی پی او کے تحت ایک لاٹ میں 8 شیئرز شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریٹیل سرمایہ کاروں کو کم از کم 14,280 کی کم از کم سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ قواعد کے مطابق، اس ایشو کا 35 فیصد حصہ خردہ (Retail) سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، جب کہ 50 فیصد حصہ اہل ادارہ جاتی خریداروں (QIB) اور باقی 15 فیصد غیر ادارہ جاتی سرمایہ کاروں (NII) کے لیے ریزرو ہے۔ اس کے علاوہ، اہل ملازمین کے لیے 70 کروڑ تک کا کوٹہ الگ سے محفوظ کیا گیا ہے۔

24 ستمبر کو BSE پر ہوگی تاریخی لسٹنگ

ہندوستانی سکیورٹیز قوانین کے مطابق، کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر لسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے، این ایس ای کے شیئرز کی لسٹنگ صرف بمبئی اسٹاک ایکسچینج (BSE) پر ہوگی۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق، 22 ستمبر کو شیئرز کی الاٹمنٹ فائنل ہوگی، 23 ستمبر کو شیئرز سرمایہ کاروں کے ڈی میٹ (Demat) اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیے جائیں گے اور 24 ستمبر 2026 کو مارکیٹ میں اس کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔ فی الحال، ان لسٹڈ مارکیٹ (Unlisted Market) میں بھی اس اسٹاک کو لے کر زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔

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