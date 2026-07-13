اب ٹرین ٹکٹ کا موبائل اسکرین شاٹ یا پی ڈی ایف قابل قبول نہیں، دکھایا تو جرمانہ: ریلوے کا نیا رول
ٹرینوں پر ٹکٹ کی جانچ کے دوران ایپ میں موجود ڈیجیٹل ٹکٹ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ریلوے کے اس نئے رول کو جان لیں۔۔
Published : July 13, 2026 at 7:48 PM IST
بھوپال: اگر آپ ٹرین سے سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے کافی اہم ہے۔ پہلے، مسافر اپنے موبائل فون پر ٹی ٹی ای (ٹرین ٹکٹ ایگزامینر) کو ٹکٹ کے اسکرین شاٹس، پی ڈی ایف فائلز، یا واٹس ایپ سے فارورڈ کیے گئے ٹکٹ کا فوٹو دکھاتے تھے، اور ان کو قبول کیا جاتا تھا۔ تاہم اب ریلوے نے اصول بدل دیا ہے۔ غیر محفوظ ٹکٹوں سے متعلق پالیسی کو واضح کرتے ہوئے، ریلوے نے کہا کہ صرف 'ریل ون' ایپ کے ذریعے بک کیے گئے ٹکٹوں کو ہی درست مانا جائے گا۔ اگر کوئی مسافر ٹکٹ کی فوٹو کاپی، اسکرین شاٹ، یا اس سے ملتا جلتا کوئی ثبوت پیش کرتا ہے، تو اسے غلط تصور کیا جائے گا، اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
ریلوے کو دھوکہ دہی کی شکایات موصول ہوئی
ریلوے کو متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کچھ افراد ایک ٹکٹ کے اسکرین شاٹس یا پی ڈی ایف ایک سے زیادہ موبائل فونز پر فارورڈ کر رہے ہیں، جس سے کئی لوگ ایک ہی ٹکٹ کا استعمال کر کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے ریلوے کو مالی نقصان ہو رہا ہے اور دھوکہ دہی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں، ریلوے نے واضح کیا ہے کہ صرف اصل 'ریل ون' ایپ ٹکٹ اور رجسٹرڈ موبائل نمبر ہی قبول کیا جائے گا۔
ٹرین کی روانگی سے پہلے ٹکٹ خریدنا ضروری
بھوپال ریلوے ڈویژن کے کمرشل منیجر اور پبلک ریلیشن آفیسر نوال اگروال نے کہا، "ٹکٹ کی جانچ کے دوران، صرف ایپ پر دکھائے جانے والے اصل ڈیجیٹل ٹکٹ ہی قبول کیے جائیں گے۔ اسکرین شاٹ، پی ڈی ایف، یا واٹس ایپ کی کسی بھی قسم کی کاپی پیش کرنے پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ٹرین کے اسٹیشن سے روانہ ہونے سے پہلے مسافروں کو یہ ڈیجیٹل ٹکٹ خریدنا ہوگا، کیونکہ ٹرین کے چلنے کے بعد کی گئی کسی بھی بکنگ کو مکمل طور پر غلط سمجھا جائے گا۔
غیر محفوظ ٹکٹوں کے لیے دو اختیارات
نوال اگروال نے کہا کہ، "ریلوے نے ریل ون کے ذریعے غیر محفوظ ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے دو آپشنز فراہم کیے ہیں۔ ایک آپشن پرنٹ شدہ ٹکٹ کا ہے، جبکہ دوسرا آپشن بغیر پرنٹ کے ٹکٹ کے لیے ہے۔ اگر آپ پرنٹ شدہ ٹکٹ کا آپشن منتخب کرتے ہیں، تو آپ ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر پر جا سکتے ہیں، اپنی ایپ پر ٹکٹ دکھا سکتے ہیں، اور پرنٹ آؤٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ نے پنٹ لیس ٹکٹ کا انتخاب کیا ہے تو سفر کے دوران، آپ کو وہ مخصوص موبائل فون ساتھ رکھنا ہوگا جس میں ریل ون ایپ موجود ہے اور جس پر ٹکٹ بک کیا گیا تھا۔
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