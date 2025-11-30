اب سلیپر کوچز میں بھی ملیں گے کمبل، تکیے اور چادریں، مسافروں کو اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی
سلیپر کوچز میں اب AC کلاس کی طرح کمبل، تکیے اور چادریں دستیاب ہوں گی۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : November 30, 2025 at 4:37 PM IST
حیدرآباد: سلیپر کلاس کے مسافروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب انہیں اے سی مسافروں کی طرح تکیے، کمبل اور چادر دستیاب ہوں گے۔ اس سے سلیپر مسافروں کو اپنے بیڈرول لے جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ ریلوے سلیپر کلاس کے مسافروں کو صاف ستھرا بستر فراہم کر رہا ہے۔
تاہم، یہ سروس آن ڈیمانڈ ماڈل پر ہوگی۔ جن مسافروں کو اس کی ضرورت ہے وہ ایک مقررہ فیس کے لیے بیڈ شیٹ، تکیہ یا مکمل بیڈرول سیٹ خرید سکتے ہیں۔ ریلوے کے اس فیصلے سے سلیپر کلاس کا سفر اور بھی آسان اور آرام دہ ہو جائے گا۔
سلیپر کوچز میں یہ سہولت کب دستیاب ہوگی؟
فی الحال اے سی کوچوں میں دستیاب بیڈرول اب سلیپر کوچ کے مسافروں کے لیے بھی دستیاب ہوں گے۔ یہ سہولت جنوبی ہندوستان میں شروع ہو رہی ہے۔ اس کے جواب میں، ساوتھرن ریلوے کے چنئی ڈویژن نے یکم جنوری 2026 سے منتخب ٹرینوں میں سلیپر کلاس کے مسافروں کے لیے آن ڈیمانڈ بیڈرول کی سہولت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ یہ بیڈرول مکمل طور پر سینیٹائز ہوں گے اور فوری استعمال کے لیے تیار ہوں گے۔ مسافروں کو درخواست دینی ہوگی اور انہیں وصول کرنے کے لیے ایک مقررہ فیس ادا کرنی ہوگی۔
ریلوے نے یہ پائلٹ پروجیکٹ 2023-24 میں NINFRIS اسکیم کے تحت شروع کیا تھا۔ مسافروں کو یہ سروس پسند آرہی ہے جس کے نتیجے میں اسے مستقل طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساوتھرن ریلوے کا خیال ہے کہ یہ سہولت سلیپر کلاس کے مسافروں کو خاص طور پر رات کے سفر کے دوران زیادہ راحت فراہم کرے گی۔
تبدیلی کی ضرورت کیوں؟
بہت سے مسافر سلیپر کوچ میں سفر کرتے ہوئے اے سی کرایہ برداشت نہیں کر سکتے یا انہیں ہنگامی حالت میں سلیپر کلاس میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ سردی کے موسم میں چادروں اور تکیوں کی کمی نے ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ نتیجتاً، زیادہ تر مسافر اپنا بیڈ رول ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کا سامان بھاری ہو جاتا ہے بلکہ سفر بھی قدرے غیر آرام دہ ہو جاتا ہے۔
اس پر کتنا خرچ آئے گا؟
اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے مسافروں کو بیڈ رول کے لیے ایک مقررہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ تاہم ریلوے نے قیمت کافی کم رکھی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر کوئی بھی مسافر اسے آسانی سے برداشت کر سکے۔ مسافر صرف ایک بیڈ شیٹ، صرف ایک تکیہ، یا یہاں تک کہ ایک مکمل سیٹ خریدنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اس کے لیے ٹرین کے عملے سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ آپ کو ایک بھرا ہوا، صاف بیڈ رول فراہم کریں گے۔ جہاں تک چارجز کا تعلق ہے، ایک بیڈ شیٹ کی قیمت 20 روپے، ایک تکیہ اور تکیے کے کؤر کی قیمت 30، اور ایک بیڈ شیٹ، تکیے اور تکیے کے کور کی قیمت 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔
ان ٹرینوں میں یہ سہولت فراہم ہو گی:
ٹرین نمبر 12671/12672 نیلگیری سپر فاسٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 22651/22652 پالگھاٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 22657/22658 تامبرم – ناگرکوئل سپر فاسٹ
ٹرین نمبر 12685/12686 منگلورو سپر فاسٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 16179/16180 مانارگوڈی ایکسپریس
ٹرین نمبر 12695/12696 ترواننت پورم سپر فاسٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 20605/20606 تروچندر سپر فاسٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 16159/16160 منگلورو ایکسپریس
ٹرین نمبر 20681/20682 سلمبو سپر فاسٹ ایکسپریس
ٹرین نمبر 22639/22640 الیپی سپر فاسٹ ایکسپریس
یہ بھی پڑھیں: