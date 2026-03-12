ٹینشن ختم؛ اب اے ٹی ایم سے نکلنے لگیں گے 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹ، جانیں حکومت کا پائلٹ پروجیکٹ
ATM سے اب 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹ بھی نکلیں گے۔ حکومت کا پائلٹ پراجیکٹ چھٹّے کی کمی کو ختم کر دے گا۔
Published : March 12, 2026 at 11:56 AM IST
حیدرآباد: ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں، اگرچہ ہم چائے کے اسٹال سے لے کر بڑے مالز تک یو پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، تب بھی نقد کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ اکثر، جب ہم 500 روپے کا نوٹ لے کر بازار جاتے ہیں، تو آٹو رکشا کا کرایہ ادا کرنے یا چھوٹی خریداری کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ چھٹے کی کمی ہوتی ہے۔ دکاندار اکثر یہ کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ "میرے پاس کوئی چھٹے نہیں ہیں۔" لیکن اب عام آدمی کا یہ بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس سے آپ کے قریبی اے ٹی ایم سے 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹ نکالنا آسان ہو جائے گا۔
حکومت کا پارلیمنٹ میں بڑا انکشاف
گزشتہ منگل کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران مرکزی حکومت نے اس معاملے پر اہم معلومات شیئر کیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے واضح کیا کہ ملک میں چھوٹے مالیت کے نوٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مسئلہ نوٹوں کی چھپائی میں نہیں بلکہ موجودہ اے ٹی ایم مشینوں کے تکنیکی ڈھانچے میں ہے۔ فی الحال، ملک بھر میں نصب اے ٹی ایم بنیادی طور پر 500، 200 اور 100 روپے کے نوٹوں کے حساب سے بنائے گئے ہیں۔ ان مشینوں کے کیش کیسٹس (وہ خانے جن میں نوٹ رکھے جاتے ہیں) چھوٹے نوٹوں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔
پائلٹ پروجیکٹ اور نئی ٹیکنالوجی
حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے سمال ڈنامینیشن ڈسپنسر کی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ مشینیں 10، 20 اور 50 روپے کے نوٹوں کے لیے مناسب کام کریں گی۔ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ صارفین کو بینک کی شاخوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ اے ٹی ایم سے اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹی رقم نکال سکیں۔
بڑے پیمانے پر نوٹ کی فراہمی کے اعداد و شمار
حکومت کی طرف سے شیئر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق، موجودہ مالی سال (26 فروری تک) میں، آر بی آئی نے مارکیٹ میں چھوٹے نوٹوں کی ایک بڑی مقدار جاری کی ہے۔ اس میں 439.4 کروڑ 10 روپے کے نوٹ، 193.7 کروڑ 20 روپے کے نوٹ، اور 130.3 کروڑ 50 روپے کے نوٹ شامل ہیں۔ حکومت کا استدلال ہے کہ ڈیجیٹل لین دین میں اضافے کے باوجود چھوٹے نوٹوں کی مانگ برقرار ہے جسے سکے اور نوٹوں سے پورا کیا جاتا ہے۔
آر بی آئی وقتاً فوقتاً مارکیٹ کی طلب کا جائزہ لیتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اے ٹی ایم سے چھوٹے نوٹوں کے متعارف ہونے سے نہ صرف عام لوگوں کو ریلیف ملے گا بلکہ چھوٹے تاجروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے بھی لین دین بہت آسان ہو جائے گا۔ اس نئے تکنیکی اپ گریڈ کے ساتھ، "بھائی، میرے پاس چھٹے نہیں ہیں" کا بہانہ ماضی کی بات بن سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: