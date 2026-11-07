نوئل ٹاٹا وولٹاس کے چیئرمین عہدے سے سبکدوش، اعزازی چیئرمین مقرر
کمپنیز ایکٹ 2013 کے تحت 70 سال یا اس سے زائد عمر کا کوئی بھی شخص مینجنگ یا کل وقتی ڈائریکٹر نہیں رہ سکتا۔
By PTI
Published : November 7, 2026 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: ٹاٹا ٹرسٹس کے چیئرمین، نوئل این ٹاٹا کو کولنگ پروڈکٹس بنانے والی معروف کمپنی وولٹاس کا اعزازی چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، یہ فیصلہ ان کے بطور چیئرمین اور ڈائریکٹر ریٹائر ہونے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔
ٹوٹاس لمیٹڈ نے اپنی ریگولیٹری فائلنگ میں بتایا کہ ٹاٹا گروپ کی گورننس گائیڈ لائنز کے تحت عمر کی حد پوری ہونے پر نوئل ٹاٹا 11 نومبر سال 2026 کو وولٹاس کے چیئرمین اور ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔
ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، "بورڈ نے انہیں 12 نومبر سال 2026 سے کمپنی کا چیئرمین ایمریٹس یعنی اعزازی چیئرمین مقرر کیا ہے۔" ٹاٹا گروپ کی کمپنی وولٹاس نے اس بات کی جانکاری دی۔
کمپنیز ایکٹ 2013 یہ لازمی قرار دیتا ہے کہ اگر کسی مینجنگ ڈائریکٹر یا ہول ٹائم ڈائریکٹر کی عمر 70 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ان کی تقرری نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی وہ ملازمت پر برقرار رہ سکتے ہیں۔
نوئل ٹاٹا، جو 12 نومبر سال 1956 کو پیدا ہوئے تھے، 12 نومبر سال 2026 کو 70 سال کے ہو جائیں گے۔ وہ سال 2003 سے وولٹاس کے ساتھ وابستہ ہیں۔
مزید برآں، بورڈ نے سنیل ڈی سوزا کو وولٹاس کا نیا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ ڈی سوزا اس وقت ٹاٹا گروپ کے ایف ایم سی جی شعبے 'ٹاٹا کنزیومر پروڈکٹس لمیٹڈ' (ٹی سی پی ایل) کے مینجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ کمپنی ٹاٹا سالٹ، ٹاٹا ٹی، ٹیٹلی اور ٹاٹا سمپن جیسے برانڈز کے تحت نمک، چائے، کافی، پیکڈ فوڈز اور مشروبات سمیت صارفین کی اشیاء کی وسیع رینج فروخت کرتی ہے۔
وولٹاس نے کہا کہ "بورڈ نے سنیل الارک ڈی سوزا کو 12 نومبر سال 2026 سے کمپنی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔"
مزید برآں، وولٹاس کے مینجنگ ڈائریکٹر سی پی مکندن مینن کی مدتِ ملازمت 24 مئی سال 2027 کو ختم ہو جائے گی۔ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیے ٹاٹا گروپ کی ریٹائرمنٹ پالیسی کے مطابق کمپنی کی خدمات سے ریٹائر ہو جائیں گے۔
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بورڈ نے روم ایئر کنڈیشنر بزنس کے موجودہ سربراہ جئینت بالن کو 25 مئی سال 2027 سے پانچ سال کی مدت کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور مینجنگ ڈائریکٹر مقرر کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔
وولٹاس نے بتایا کہ "ایک طے شدہ جانشینی کے عمل کے حصے کے طور پر، بورڈ نے نومینیشن اینڈ ریمونریشن کمیٹی کی سفارش پر، روم ایئر کنڈیشنر بزنس کے موجودہ ہیڈ، جئینت بالن کو 25 مئی سال 2027 سے شروع ہونے والی پانچ سالہ مدت کے لیے کمپنی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر اور مینجنگ ڈائریکٹر مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔" یہ تقرری شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہوگی۔
ملازمت کی منتقلی کے عمل کو خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے، بالن کو ان کی تقرری کے باقاعدہ نفاذ تک 'ہیڈ – روم ایئر کنڈیشنر بزنس اور نامزد مینجنگ ڈائریکٹر' کے طور پر دوبارہ نامزد کیا گیا ہے۔
بورڈ نے وینکٹیسالو پالانیسوامی کو بھی 12 نومبر سال 2026 سے نان انڈیپینڈنٹ، نان ایگزیکٹو کیٹیگری میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔
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