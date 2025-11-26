ٹرینوں میں حلال سرٹیفائیڈ کھانا پیش کرنے کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں: ریلوے کا قومی انسانی حقوق کمیشن کی نوٹس پر جواب

ETV Bharat / business

NHRC کی نوٹس کے جواب میں ریلوے نے واضح کیا ہے کہ، ٹرینوں میں حلال سرٹیفائیڈ کھانا فراہم کرنے کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں ہے۔

نئی دہلی: ٹرینوں میں حلال سرٹیفائیڈ کھانا فروخت کرنے کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں ہے۔ بدھ کے روز ریلوے بورڈ نے اس معاملے پر قومی انسانی حقوق کمیشن کے نوٹس کے جواب میں یہ بات کہی۔

قومی انسانی حقوق کمیشن نے ایک شکایت پر ریلوے بورڈ کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ہندوستانی ریلوے نان ویج کھانوں میں صرف حلال پراسیس شدہ گوشت پیش کرتا ہے، جس سے غیر منصفانہ امتیاز پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔

ریلوے بورڈ کے ایک سینئر افسر نے کہا، "انڈین ریلوے اور آئی آر سی ٹی سی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا، "ہندوستانی ریلوے پر حلال سرٹیفائیڈ کھانا پیش کرنے کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں ہے۔"

بورڈ کے عہدیداروں نے کہا کہ حال ہی میں چیف انفارمیشن کمیشن (سی آئی سی) کے سامنے بھی اسی طرح کا مسئلہ ایک درخواست دہندہ نے اٹھایا تھا جس نے حق معلومات کے قانون کے تحت معلومات مانگی تھی کہ کیا ٹرینوں میں نان ویجیٹیرین کھانوں میں حلال پراسیس شدہ گوشت پیش کیا جاتا ہے۔

بورڈ نے سی آئی سی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ حلال سرٹیفائیڈ کھانا پیش نہیں کیا جاتا۔

سی آئی سی نے اپنے حکم میں ریلوے کے تنازعہ کو ریکارڈ کیا اور کہا کہ چیف پرنسپل انفارمیشن آفیسر نے واضح طور پر اور مستقل طور پر کہا کہ حلال سرٹیفائیڈ کھانے کی پالیسی، اس کی منظوری کے عمل، یا مسافروں کی واضح رضامندی سے متعلق آئی آر سی ٹی سی کے اندر ایسا کوئی ریکارڈ یا دستاویزات موجود نہیں ہے۔

چیف پرنسپل انفارمیشن آفیسر نے مزید کہا کہ، "ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹرینوں میں تمام اصولوں کی تعمیل کرتے ہوئے کھانے کے بہترین طریقوں کو برقرار رکھتے ہیں۔"

