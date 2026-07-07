نتن گڈکری نے ایتھنول پٹرول کا کیا دفاع، گاڑی خراب ہونے کے دعوے کو سازش قرار دے دیا
گڈکری کے مطابق E20 پٹرول سے کاروں کو نقصان کے دعوے بے بنیاد ہیں، ان کے مطابق اس پہل سے کسانوں کا فائدہ ہوا ہے۔
Published : July 7, 2026 at 8:26 PM IST
نئی دہلی: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی E20 پیٹرول سے متعلق تنقید کو صاف طور پر مسترد کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر نے 'وکست بھارت کنکلیو' سے خطاب کرتے ہوئے ان دعوؤں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا کہ ایتھنول گاڑیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ناقدین کو براہ راست چیلنج کرتے ہوئے پوچھا، "کیا ملک میں کہیں بھی ایک گاڑی کو E20 پیٹرول کے استعمال کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ناقدین صرف ایک ایسی گاڑی کا نام بتائیں۔"
پٹرولیم لابی کی جانب سے افواہ پھیلانے کا الزام
مرکزی وزیر نے کہا کہ ہائی ایتھنول ملاوٹ والے ایندھن کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایک 'معاوضہ مہم' کا حصہ ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ غیر ملکی ایندھن پر ملک کے انحصار میں کمی سے بعض تجارتی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسی لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈہ پھیلایا جا رہا ہے۔
درآمدی بوجھ کو کم کرنا اور ماحولیاتی تحفظ اولین ترجیحات
ہندوستان کے اقتصادی اور ماحولیاتی اہداف کو اجاگر کرتے ہوئے، نتن گڈکری نے کہا کہ ملک فی الحال تقریباً 22 لاکھ کروڑ روپے سالانہ خام تیل کی درآمد پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑی رقم ملکی معیشت پر بھاری معاشی بوجھ ڈالتی ہے۔ مزید برآں، روایتی ایندھن کا بڑھتا ہوا استعمال ماحولیات کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اس تناظر میں ایتھنول جیسے صاف اور دیسی توانائی کے ذرائع کو اپنانا ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔
کسانوں کو 45,000 کروڑ روپے کا اضافی فائدہ ہوا
اس پالیسی کے اقتصادی فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے، گڈکری نے وضاحت کی کہ مکئی، ٹوٹے ہوئے چاول، اور گنے کے علاوہ بایوماس سے ایتھنول پیدا کرنے کے فیصلے نے دیہی معیشت کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔ جب مکئی سے ایتھنول پیدا کرنے کا فیصلہ لیا گیا تو مکئی کی مارکیٹ قیمت 1,200 روپے فی کوئنٹل تھی، جب کہ ایم ایس پی 1,800 تھی۔ اس پالیسی کے بعد مکئی کی مارکیٹ قیمت 2,800 روپے فی کوئنٹل تک بڑھ گئی۔ صرف اس فیصلے کے نتیجے میں اتر پردیش اور بہار کے کسانوں کی جیبوں میں اضافی 45,000 کروڑ روپے پہنچ گئے ہیں۔
E85 اور E100 ایندھن متعارف کرانے کی تیاریاں
وزارت فی الحال سنٹرل موٹر وہیکل رولز، 1989 میں ضروری ترامیم کرنے کی تجویز پر کام کر رہی ہے۔ یہ اقدام ملک میں فلیکس فیول اور 100 فیصد خالص بائیو فیول گاڑیوں کے لیے راہ ہموار کرے گا، جس سے E85 (85 فیصد ایتھنول) اور E100 (خالص ایتھانول) کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بائیو این جی کا بڑے پیمانے پر استعمال ممکن ہو سکے گا۔
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