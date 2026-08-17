چین کو پیچھے چھوڑ کر پچاس ارب ڈالر کا گلوبل کنگ بنے گا بھارت کا یہ سیکٹر، نیتی آیوگ نے تیار کیا پانچ لاکھ نوکریوں کا مہا پلان
نیتی آیوگ کے مطابق، سرکاری امداد ملنے پر بھارت کا ٹیلی کام سیکٹر 2035 تک جی ڈی پی میں اپنی حصہ داری دوگنی کرسکتا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 11:44 AM IST
نئی دہلی: بھارت کا ٹیلی کام اور نیٹ ورک ایکوپمنٹ (Telecom and Network Equipment) سیکٹر آنے والے وقت میں ملک کی اقتصادی ترقی کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ سرکاری تھنک ٹینک نیتی آیوگ (NITI Aayog) کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق، اگر اس سیکٹر کو صحیح وقت پر سرکاری پالیسیوں کا سہارا ملے، تو یہ سال 2035 تک ملک کی جی ڈی پی میں اپنی حصہ داری کو دوگنا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی، بھارت کو 50 ارب ڈالر کا ایک بڑا ایکسپورٹ ہب (برآمداتی مرکز) بھی بنا سکتا ہے۔
چین پر انحصار اور تجارتی عدم توازن بڑا چیلنج
رپورٹ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت آج بھی ٹیلی کام سے جڑے ضروری سامان کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ خاص طور پر چین سے بڑے پیمانے پر درآمدات کی جاتی ہیں۔ 4G اور 5G نیٹ ورک کے لیے استعمال ہونے والے انٹینا اور سگنل پروسیسر جیسے 80 فیصد سے زائد ضروری پرزے چین سے آتے ہیں۔ سال 2020 سے 2024 کے درمیان بھارت ہر سال صرف 0.6 سے 1 ارب ڈالر کا ٹیلی کام سامان باہر بھیج سکا، جب کہ اس کے بدلے 4 سے 5 ارب ڈالر کا سامان ہمیں باہر سے منگوانا پڑا۔
بھارتی کمپنیوں کے سامنے مشکلات
بھارتی کمپنیوں کے لیے عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق، بھارت میں ٹیلی کام سامان بنانے والی کمپنیوں کو غیر ملکی کمپنیوں کے مقابلے میں 26 سے 29 فیصد تک کا مالیاتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ، بھارت میں ابھی زیادہ تر کام صرف پرزوں کو جوڑنے (اسمبلنگ) کا ہوتا ہے، جس سے ملک کے اندر حقیقی پیداواری قدر (value addition) 20 فیصد سے بھی کم رہ جاتی ہے۔
سرکاری اقدامات سے جگی امید
حکومت نے اس سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے 'پروڈکشن لنکڈ انسنٹیو' (PLI) جیسی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ نیتی آیوگ کا کہنا ہے کہ اگر ان کوششوں کو مزید مضبوط کیا جائے، تو اس سیکٹر سے ملک میں 5,00,000 (5 لاکھ) ہنرمند نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ قومی ٹیلی کمیونیکیشن پالیسی (NTP-25) کے اہداف کو پورا کرنے میں بھی مدد کرے گا، جس کا مقصد ملک کے کونے کونے تک انٹرنیٹ پہنچانا اور سال 2030 تک برآمدات کو تیزی سے بڑھانا ہے۔ اگر حکومت درست پالیسیاں نافذ کرتی ہے، تو بھارت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل کر اس شعبے میں دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔