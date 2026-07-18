یو پی بہار پیچھے چھوٹ گئے، کاروبار کے معاملے میں یہ تین ریاستیں نمبر ون، نیتی آیوگ کی لسٹ جاری
نیتی آیوگ کے 'انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس' میں گجرات، مہاراشٹر اور تمل ناڈو سرفہرست رہے، جو ملک میں بہتر کاروباری ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: ملک میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے نیتی آیوگ نے جمعہ کو اپنا پہلا انڈیکس برائے سرمایہ کاری موافقت (انویسٹمنٹ فرینڈلینس انڈیکس) جاری کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق، گجرات، مہاراشٹر، تمل ناڈو، گوا اور اڈیشہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے معاملے میں ملک کی سرفہرست پانچ 'ٹاپ پرفارمرز' ریاستوں کے طور پر ابھری ہیں۔ اس انڈیکس کا بنیادی مقصد یہ اندازہ لگانا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام خطے (UTs) اپنے ہاں سرمایہ کاری کے ماحول کو کتنا مضبوط اور محفوظ بناتے ہیں۔
آٹھ نکات اور 84 اشاریوں پر ہوا جائزہ
نیتی آیوگ نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر ڈیٹا اور زمینی حقیقت کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ اس کے لیے ملک کی تمام 28 ریاستوں اور 8 مرکز کے زیر انتظام خطوں کے کاروباری ماحول کی جانچ کی گئی۔ جائزے کے لیے آٹھ اہم نکات طے کیے گئے تھے، جن میں شامل ہیں:
- بنیادی ڈھانچہ (انفراسٹرکچر)
- تجارتی ماحول
- وسائل
- سرکاری پالیسیاں
- ریگولیٹری آسانی
- ادارہ جاتی ماحول
- مالیاتی صحت
- ماحولیاتی لچک
ان آٹھ نکات کے تحت کل 84 اشاریوں پر ریاستوں کو پرکھا گیا۔ اس میں سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے درمیان کیے گئے سروے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
زمروں کے لحاظ سے کارکردگی
ریاستوں کے کل اسکور کی بنیاد پر انہیں چار مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے:
- ٹاپ پرفارمرز: اس میں صرف پانچ ریاستوں کو جگہ ملی ہے۔
- فرنٹ رنرز: اس زمرے میں ملک کی پندرہ ریاستوں کو رکھا گیا ہے۔
- ایمرجنگ پرفارمرز: اس کے تحت آٹھ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام خطے آئے ہیں۔
- ایسپائرنگ اسٹیٹس: اس میں بھی آٹھ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے شامل ہیں۔
نمایاں مقام حاصل کرنے والی ریاستیں
بڑی ریاستوں میں: گجرات نے پہلا مقام حاصل کیا ہے، جب کہ مہاراشٹر دوسرے اور تمل ناڈو تیسرے نمبر پر رہا۔
پہاڑی اور شمال مشرقی ریاستوں میں: اتراکھنڈ پہلے پائیدان پر رہا، جس کے بعد آسام اور ہماچل پردیش کا نمبر آتا ہے۔
شہری اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں: گوا اس فہرست میں سب سے آگے رہا، جب کہ دہلی کو دوسرا اور چنڈی گڑھ کو تیسرا مقام ملا۔
'کاروباری اصلاحات کے لیے تحریک'
نیتی آیوگ کے مطابق، یہ انڈیکس صرف ریاستوں کی رینکنگ طے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ریاستوں کے درمیان ایک صحت مند مقابلے کو فروغ دے گا۔ اس سے ریاستوں کو اپنی خامیوں کو سدھارنے اور دوسری ریاستوں کی اچھی پالیسیوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا، جس سے عالمی سطح پر بھارت کی تجارتی ساکھ مزید مضبوط ہوگی۔
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