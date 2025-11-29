ایئر لائن ٹکٹ اور گھریلو گیس سلنڈر یکم دسمبر سے مزید مہنگے ہو سکتے ہیں، کئی قوانین میں تبدیلی
یکم دسمبرسے کئی بڑے اقتصادی ضوابط تبدیل ہونے والے ہیں، جو آپ کے بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں۔
Published : November 29, 2025 at 5:38 PM IST
حیدرآباد: سال کے آخری مہینے کا آغاز آپ کے بٹوے اور بجٹ میں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دسمبر میں شروع ہونے والے کئی بڑے اصول اور شرحیں تبدیل ہونے والی ہیں، اور کچھ کاموں کو 30 نومبر تک مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ سرکاری ملازم ہوں، ٹیکس دہندہ ہوں، پنشنر ہوں، یا کوئی ایسا شخص جس کے باقاعدہ اخراجات جیسے LPG اور ہوائی سفر ہو، یہ تبدیلیاں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں۔
یو پی ایس میں شفٹ ہونے کی آخری تاریخ اب ہے۔ مرکزی حکومت کے ملازمین جو نیشنل پنشن اسکیم (این پی ایس) سے یونیفائیڈ پنشن اسکیم( یو پی ایس) میں منتقل ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس محدود وقت ہے۔ انہیں سی آر اے پورٹل پر آن لائن درخواست دینا ہوگی یا 30 نومبر تک متعلقہ نوڈل افسر کے پاس فارم جمع کرانا ہوگا۔ اس تاریخ کے بعد یو پی ایس میں شفٹ ہونے کا آپشن بند ہو جائے گا۔
اہم ٹیکس فائل کرنے کی آخری تاریخ
30 نومبر ٹیکس دہندگان کے لیے بھی اہم ہے۔ اکتوبر میں کٹوتی ٹیکسوں کے لیے TDS اسٹیٹمنٹ (سیکشن 194-IA، 194-IB، 194M، اور 194S) جمع کرانا لازمی ہے۔ ٹرانسفر پرائسنگ رپورٹس (سیکشن 92E) پر کارروائی کرنے کے ذمہ داروں کو بھی اس تاریخ تک اپنے ریٹرن فائل کرنے چاہئیں۔ ہندوستان میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے ماتحت اداروں کو بھی فارم 3CEAA جمع کرانے کی ضرورت ہے۔ مقررہ وقت تک فائل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں جرمانے اور نوٹس ہو سکتے ہیں۔
ہوائی سفر اور ایندھن کے نرخوں میں تبدیلی
ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کے نرخ یکم دسمبر سے تبدیل ہوں گے۔ اگر قیمتیں بڑھیں تو ہوائی جہاز کے کرائے مزید مہنگے ہونے کا امکان ہے۔
پنشنرز کے لیے لائف سرٹیفکیٹ
پنشنرز کو بھی 30 نومبر تک لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں پنشن معطل ہو جائے گی۔ یہ بینک، پوسٹ آفس، یا ڈیجیٹل ذرائع جیسے جیون پرمان ایپ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔
ایل پی جی کی قیمت میں تبدیلی
ایل پی جی کے نرخ ہر مہینے کے شروع میں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ کمرشل سلنڈر پچھلے مہینے سستے ہوئے تھے، لیکن نئے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں کا اعلان یکم دسمبر کو کیا جائے گا۔ یہ آپ کے گھر کے ماہانہ بجٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ دسمبر کا آغاز اہم معاشی تبدیلیاں لاتا ہے۔ لہذا، 30 نومبر تک تمام ضروری فائلنگ اور کاغذی کارروائی مکمل کرناضروری ہے۔