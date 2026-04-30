یہ پانچ اصول یکم مئی کو ہو رہے ہیں تبدیل، جو جیب سے لے کر آپ کی زندگی تک ہر چیز کو کر سکتے ہیں متاثر، پڑھیں تفصیل
ہر مہینے کا پہلا دن بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ مئی کا پہلا دن بھی نئے قوانین لا رہا ہے۔
Published : April 30, 2026 at 10:32 AM IST
حیدرآباد: یکم مئی جمعہ کو ایک نئے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ نئی تاریخ کے ساتھ ساتھ ملک میں بہت سی نئی مالی تبدیلیاں (نئے اصول تبدیلیاں یکم مئی 2026 سے New Rule Changes From 1st May 2026) بھی نافذ العمل ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں عام آدمی کی زندگی اور جیب دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جن پانچ نئے قوانین کو لاگو کیا جا رہا ہے ان میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمتیں اور کریڈٹ کارڈ کے قوانین شامل ہیں۔ آئیے نئے قوانین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پہلا اصول: ایل پی جی سلنڈر کے نئے نرخ لاگو کیے جائیں گے
سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ اس بار پھر یکم مئی کو تیل کمپنیاں گیس سلنڈر کے نرخوں پر نظر ثانی کریں گی۔ اگر قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ان کا اثر گھریلو کچن سے لے کر ریستوراں اور ہوٹلوں تک محسوس ہوگا۔ غور طلب ہے کہ اس ماہ گھریلو اور کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حکومت اب ایل پی جی سلنڈروں کی او ٹی پی پر مبنی ترسیل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔
دوسرا اصول: کریڈٹ کارڈ سے متعلق
ملک کا سب سے بڑا بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا اپنے کریڈٹ کارڈ کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہے۔ نئے قوانین جمعہ یکم مئی سے لاگو ہوں گے۔ بینک کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق، بینک نے تاخیر سے ادائیگی کے چارجز سے لے کر سالانہ فیس تک ہر چیز میں تبدیلیاں کی ہیں۔ بروز جمعہ، یکم مئی سے، بینک 100 سے زیادہ اور 500 تک کے بقایا بیلنس کے لیے تاخیر سے ادائیگی کے چارج کو کم کر کے 100 کر دے گا۔ 500 اور 1000 کے درمیان بقایا بیلنس کے لیے، یہ چارج تقریباً 500 ہوگا۔ مزید برآں، کچھ کارڈز پر 499 کی سالانہ فیس، جو فی الحال 50,000 ہے، 1 لاکھ کے سالانہ اخراجات پر واپس کر دی جائے گی۔
تیسرا اصول: سی این جی اور پی این جی کی قیمتیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں
ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں میں نظر ثانی کی جاتی ہے۔ تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو نئے نرخ جاری کرتی ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں، قیمتیں دوگنی کر دی گئی تھیں، لیکن بعد میں انہیں واپس لینا پڑا۔ قیمتوں میں اضافے سے گاڑیوں کے مالکان کی جیبوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
چوتھا اصول: بینک کی چھٹیاں
ریزرو بینک آف انڈیا کی آفیشل ویب سائٹ کے مطابق، مئی کا آنے والا مہینہ بمپر تعطیلات کے ساتھ نشان زد ہے۔ دوسرے اور چوتھے ہفتہ کے ساتھ ساتھ ہر اتوار کو ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، یکم مئی بروز جمعہ یوم مزدور/مہاراشٹر ڈے ہے اور آگے بقرعید کی چھٹیاں بھی ہوگی۔ تاہم، یہ تعطیلات ریاست کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی کام کے لیے بینک جانا ہو تو پہلے ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں۔ تمام بینکوں کی آن لائن خدمات 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔
پانچواں اصول: آن لائن گیمز سے متعلق تبدیلیاں
آن لائن گیمز سے متعلق قوانین بھی یکم مئی سے تبدیل ہو جائیں گے۔ حکومت آن لائن گیمنگ رولز 2026 نافذ کرنے جا رہی ہے۔ ان نئے قوانین کے تحت آن لائن گیمنگ اتھارٹی آف انڈیا تشکیل دی جائے گی۔ معلومات کے مطابق، آن لائن گیمز کو تین زمروں میں تقسیم کیا جائے گا: آن لائن منی گیمز، آن لائن سوشل گیمز اور ای اسپورٹس۔ ان کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی۔ گیم کھیلنے والوں کے لین دین پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔