بینکوں کو ضم کرنے کا نیا منصوبہ، ان بینکوں کا ہوگا انضمام، ایس بی آئی کے بعد دوسرا سب سے بڑا بینک بنانے کی تیاری
حکومت ینکنگ سیکٹر میں اصلاحات کے لیے مختلف بینکوں کو بڑے بینکوں میں ضم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
Published : October 30, 2025 at 12:02 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات کے لیے پبلک سیکٹر کے کچھ بڑے بینکوں کو ضم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ لائیو منٹ کی ایک خبر کے مطابق، یونین بینک آف انڈیا (یو بی آئی) اور بینک آف انڈیا (بی او آئی) کو ضم کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں بات چیت جاری ہے۔ دونوں بینکوں کا صدر دفتر ممبئی میں ہے۔ اس کا مقصد اگلے چند سالوں میں بینکنگ سیکٹر کی اصلاحات کے حصے کے طور پر ان بینکوں کو وسعت دینا اور ان کے باہمی روابط کو ہموار کرنا ہے۔
لائیو منٹ کی رپورٹ میں جانکاری دی گئی ہے کہ، اگر یہ انضمام ہوتا ہے، تو ایک پبلک سیکٹر بینک بن جائے گا جو اثاثوں کے معاملے میں ملک کے سب سے بڑے بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر ہوگا۔
فی الحال، ملک کا دوسرا سب سے بڑا پبلک سیکٹر بینک بینک آف بڑودہ ہے، جس کے کل 30 جون 2025 تک اثاثے 18.62 ٹریلین روپے تک ہیں۔ یہ اثاثہ تمام بینکوں (بشمول نجی بینکوں) میں ایچ ڈی ایف سی بینک اور آئی سی آئی سی آئی بینک کے بعد چوتھے نمبر پر ہے۔ انضمام کے بعد، یونین بینک آف انڈیا اور بینک آف انڈیا کے مشترکہ اثاثے 25.67 ٹریلین روپے ہو جائیں گے، جو ICICI بینک ( 26.42 ٹریلین روپے) کے برابر ہیں۔
رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ انڈین بینک اور انڈین اوورسیز بینک کو ضم کرنے کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے۔ دونوں بینکوں کا صدر دفتر چنئی میں ہے اور تمل ناڈو اور پڑوسی ریاستوں میں ان کی نمایاں موجودگی ہے۔
ان بینکوں کی نجکاری پر غور کیا گیا
اس کے علاوہ، پنجاب اینڈ سندھ بینک اور بینک آف مہاراشٹر کی نجکاری، جو کہ پبلک سیکٹر کے بینکوں میں اثاثوں کے لحاظ سے کم درجہ پر ہیں، بعد کے مرحلے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کے زیر کنٹرول دیگر بینکوں کے انضمام پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ انضمام کی ٹائم لائن ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے، امید ہے کہ یہ عمل مالی سال 2027 میں شروع ہو جائے گا۔
بینکوں کے انضمام کا مقصد
بینکوں کے انضمام کا جامع منصوبہ بنانے کے پیچھے حکومت کا مقصد چھوٹے بینکوں کو بڑے اداروں کے ساتھ ملا کر کم لیکن زیادہ طاقتور ادارے بنانا ہے۔ اس کا مقصد قرضوں کی توسیع اور مالیاتی اصلاحات کے اگلے مرحلے کی حمایت کرتے ہوئے بینکنگ سیکٹر کو مضبوط اور بہتر بنانا ہے۔
قبل ازیں، رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت مبینہ طور پر انڈین اوورسیز بینک (IOB)، سینٹرل بینک آف انڈیا (CBI)، بینک آف انڈیا (BOI)، اور بینک آف مہاراشٹر (BoM) کو پنجاب نیشنل بینک (PNB)، بینک آف بڑودہ (BoB) اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) جیسے بڑے بینکوں کے ساتھ ضم کرنے پر غور کر رہی ہے۔
