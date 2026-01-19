ETV Bharat / business

ای پی ایف او ​​ممبران کے لیے یکم اپریل سے ادائیگی کی نئی سہولت، بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقلی سے متعلق اہم فیصلہ

اراکین ای پی ایف او ​سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کے لیے دستیاب ای پی ایف بیلنس کو دیکھ سکیں گے۔

ای پی ایف او ​​ممبران کے لیے یکم اپریل سے ادائیگی کی نئی سہولت
ای پی ایف او ​​ممبران کے لیے یکم اپریل سے ادائیگی کی نئی سہولت (Image : @EPFO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے اراکین کے لیے اچھی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق یکم اپریل 2026 سے ای پی ایف او ممبران اپنے پی ایف فنڈز کو یو پی آئی پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے نکال سکیں گے، اور رقم براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں جمع کرائی جائے گی۔

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ وزارت محنت ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں ای پی ایف کا ایک خاص حصہ منجمد کر دیا جائے گا، اور یو پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے ممبر کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کے لیے بڑا حصہ دستیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سبسکرائبرز ای پی ایف او سے منسلک بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کے لیے دستیاب ای پی ایف بیلنس کو دیکھ سکیں گے۔ ممبران اپنے بینک اکاؤنٹس میں رقوم کی محفوظ منتقلی کو یقینی بناتے ہوئے لین دین کے لیے اپنا یو پی آئی پن استعمال کر سکیں گے۔

آٹھ کروڑ ممبران کو فائدہ ہوگا

ذرائع نے بتایا کہ ایک بار پی ایف فنڈز ان کے بینک کھاتوں میں منتقل ہونے کے بعد، اراکین اپنی مرضی کے مطابق فنڈز کا استعمال کرسکتے ہیں، جیسے آن لائن ادائیگی کرنا یا اپنے ڈیبٹ کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے بینک اے ٹی ایم سے رقم نکالنا۔ ذرائع نے بتایا کہ ای پی ایف او اس سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے سافٹ ویئر کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس سے تقریباً آٹھ کروڑ ممبران کو فائدہ پہنچے گا۔

فی الحال ای پی ایف او ​​اراکین کو اپنے ای پی ایف فنڈز نکالنے کے لیے واپسی کے دعوے کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ اس عمل میں بعض اوقات ممبر کے بینک اکاؤنٹ میں رقوم جمع ہونے میں دو سے تین ہفتے لگ سکتے ہیں۔ تاہم، آٹو سیٹلمنٹ موڈ میں، واپسی کے دعوے کی درخواستوں پر تین دن کے اندر کارروائی کی جاتی ہے۔ حد اب 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ ای پی ایف او نے سب سے پہلے کووڈ وبائی امراض کے دوران اراکین کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے پیشگی دعووں کی آن لائن آٹو سیٹلمنٹ متعارف کرائی۔ اراکین کو اس کے لیے دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت ہے۔

دعوے دائر کرنے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے

یو پی آئی ادائیگی کے گیٹ وے کے متعارف ہونے کے ساتھ، ارکان کو دعوے دائر کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس سے وقت کی بچت ہوگی اور ای پی ایف او ​​پر بوجھ کم ہونے کی امید ہے۔ موجودہ نظام کے تحت، ای پی ایف او سالانہ 50 ملین سے زیادہ پی ایف دعووں کا تصفیہ کرتا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ای پی ایف او اپنے اراکین کو اپنے ای پی ایف اکاؤنٹس سے براہ راست رقوم نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ تنظیم کے پاس بینکنگ لائسنس نہیں ہے۔ تاہم حکومت ای پی ایف او ​​خدمات کو بینکوں کے برابر کرنے کے لیے بہتر بنانا چاہتی ہے۔

اکتوبر 2025 میں ای پی ایف او ​​کے سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز (سی بی ٹی) نے ای پی ایف کی جزوی واپسی کے پروویژن کو آسان بنانے کی منظوری دی۔

TAGGED:

EPFO MEMBERS
EPFO UPI PAYMENT GATEWAY
ای پی ایف او ​​ممبران
ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن
EPF WITHDRAWAL VIA UPI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.