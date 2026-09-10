تنخواہ، بونس اور گریچویٹی کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں، لیبر کوڈز کا نفاذ نجی شعبے کے ملازمین کے لیے خوشخبری
لیبر کوڈ کے نئے ضوابط 21 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہوں گے، یہاں جانیں ان نئے قوانین کے تحت کیا کیا فائدے ملیں گے۔
Published : September 10, 2026 at 4:47 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ کسی نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو یہ اہم خبر براہِ راست آپ کی مالیات اور مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومت نے دہائیوں پرانے اور پیچیدہ لیبر قوانین کو ختم کر کے ملک بھر میں چار نئے لیبر کوڈز نافذ کیے ہیں۔ یہ نئے قوانین نہ صرف مکمل طور پر مؤثر ہیں بلکہ نجی شعبے کے لاکھوں ملازمین کو ایسے غیر معمولی حقوق بھی دیتے ہیں جو ان کی سماجی تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط کریں گے۔
لیبر کوڈ کے نئے ضوابط 21 نومبر 2025 سے نافذ ہوں گے۔ آئیے ان اہم فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اب کمپنیوں کو لازمی طور پر ان نئے قوانین کے تحت فراہم کرنا ہوں گے:
تنخواہ کا 50 فیصد والا اصول: ’ان ہینڈ‘ (ہاتھ میں آنے والی) تنخواہ میں کمی، لیکن ریٹائرمنٹ پر بھاری رقم ملے گی
نئے لیبر کوڈ کے تحت سب سے اہم اور سخت اصول آپ کی تنخواہ کے ڈھانچے سے متعلق ہے۔ اب یہ قانونی طور پر لازمی ہے کہ ملازم کی بنیادی تنخواہ (بیسک پے + ڈی اے ) ان کی کل سی ٹی سی (کمپنی کی جانب سے ادا کی جانے والی کل لاگت) کا کم از کم 50 فیصد ہو۔ باقی 50 فیصد رقم دیگر الاؤنسز کے لیے مختص کی جائے گی۔
اس کا اثر کیا ہوگا؟
اس اصول کی وجہ سے آپ کی ماہانہ ’ٹیک ہوم‘ (گھر لے جانے والی) تنخواہ میں معمولی کمی آ سکتی ہے کیونکہ آپ کے پی ایف ( پروویڈنٹ فنڈ) کی رقم میں کچھ حد تک کٹوتی میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملازمت چھوڑنے یا ریٹائرمنٹ کے وقت، آپ کو پی ایف اور گریچویٹی پر مشتمل ایک بھاری اور ریکارڈ ساز یکمشت رقم ملے گی۔
گریچویٹی کے اصول میں تبدیلی: اب پانچ سال کا انتظار نہیں؛ صرف ایک سال کے بعد بھاری رقم کی ملے گی
حکومت نے ان ملازمین کو بھی گریچویٹی کے فوائد دے کر بہت سوں کو حیران کر دیا ہے جو پہلے اس اسکیم سے باہر تھے۔ مقررہ مدت (فکسڈ ٹرم) یا کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے عارضی ملازمین اب صرف ایک سال کی ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنی مکمل گریچویٹی کی رقم حاصل کر سکیں گے، انہیں اب ایک ہی کمپنی کے ساتھ پانچ سال مکمل کرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم، باقاعدہ یا مستقل پے رول پر موجود ملازمین کے لیے گریچویٹی کا فائدہ پہلے کی طرح پانچ سال کی ملازمت کے بعد ہی لاگو ہوگا۔
لازمی سالانہ بونس: ادائیگی نہ کرنے پر کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی
مرکزی وزارتِ محنت نے تہوار اور سالانہ بونس کے حوالے سے نجی کمپنیوں کے لیے ضوابط کو مزید سخت کر دیا ہے۔ ایک نئے نوٹیفکیشن کے مطابق، اب تمام کمپنیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اکیس ہزار روپے سے کم ماہانہ تنخواہ پانے والے ملازمین کو سالانہ بونس فراہم کریں۔
ادائیگی کی تفصیلات: یہ سالانہ بونس ملازم کی تنخواہ کے کم از کم 8.33 فیصد سے لے کر زیادہ سے زیادہ 22 فیصد تک ہو سکتا ہے۔ بونس کی ادائیگی نہ کرنے والی کسی بھی کمپنی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 21 ہزار روپے سے زیادہ تنخواہ پانے والے ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی کا انحصار مکمل طور پر کمپنی کی داخلی پالیسیوں پر ہوگا۔
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