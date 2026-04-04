گریچوٹی اب ایک سال میں ملے گی پانچ سال نہیں، نئے قواعد جانیں
نئے لیبر کوڈ کے تحت، فکسڈ ٹرم اور کنٹریکٹ ملازمین کو ایک سال کی سروس کے بعد گریجویٹی ملے گی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔
Published : April 4, 2026 at 3:54 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں محنت کش طبقے کے لیے ایک راحت سامنے آئی ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ نئے لیبر کوڈز نے دہائیوں پرانے گریجویٹی قوانین میں تاریخی تبدیلیاں کی ہیں۔ ان نئے ضوابط کے تحت، جو 21 نومبر 2025 سے لاگو ہوں گے، ملازمین کی بعض اقسام کو گریجویٹی کے اہل ہونے کے لیے مزید پانچ سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب وہ صرف ایک سال کی مسلسل سروس مکمل کرنے کے بعد اس کے حقدار ہوں گے۔
صرف ایک سال بعد کس کو فائدہ ہوگا؟
سابقہ 'پیمنٹ آف گریجوئٹی ایکٹ، 1972' کے مطابق کسی بھی ادارے میں کم از کم پانچ سال کی مسلسل سروس لازمی تھی۔ تاہم نئے سوشل سیکورٹی کوڈ، 2020 کے تحت، فکسڈ ٹرم ایمپلائیز (FTEs) اور کنٹریکٹ ورکرز کے لیے اس کوالیفائنگ مدت کو کم کر کے صرف ایک سال کر دیا گیا ہے۔
مقررہ مدت کے ملازمین وہ ہوتے ہیں جنہیں کمپنیاں تحریری معاہدے کے تحت مخصوص مدت (جیسے ایک یا دو سال) کے لیے ملازمت پر رکھتی ہیں۔ نئے ضوابط کے مطابق ایسے ملازمین کو ان کی خدمت کی اصل مدت سے متعین 'پرو ریٹا' یعنی متناسب بنیاد پر گریجویٹی ادا کی جائے گی۔ اس کے باوجود، ریگولر اور مستقل ملازمین کے لیے پانچ سالہ سروس کی شرط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ موت یا معذوری کے معاملات میں، اس وقت کی حد کا اطلاق نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔
آپ کی ٹیک ہوم گریجویٹی بڑھنے کے لیے مقرر ہے۔
نئے لیبر کوڈ نے نہ صرف اہلیت کی مدت بلکہ حساب کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی ہے۔ اب یہ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملازم کی 'اجرت' ان کے کل CTC کا کم از کم 50 فیصد ہو۔
'اجرت' کی تعریف کو واضح کرتے ہوئے، محنت کی وزارت نے اپنے دائرہ کار میں بنیادی تنخواہ، مہنگائی الاؤنس (DA) اور برقراری الاؤنس کو شامل کیا ہے۔ اس کا براہ راست اثر ان ملازمین پر پڑے گا جن کی بنیادی تنخواہ کم تھی جبکہ ان کے الاؤنس زیادہ تھے۔ اب اگر الاؤنسز کل معاوضے کے 50% سے زیادہ ہیں، تو اضافی رقم کو بنیادی تنخواہ میں شامل کر دیا جائے گا، اس طرح مستقبل میں قابل وصول گریجویٹی کی رقم میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
قوانین کب نافذ ہوئے؟
وزارت محنت کے اکثر پوچھے گئے سوالات کے دستاویزات کے مطابق، یہ قواعد 21 نومبر 2025 کو لاگو ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ملازمین جو اس تاریخ کو یا اس کے بعد کسی کمپنی میں شامل ہوئے ہیں، ایک سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد اس نئے گریجویٹی بینیفٹ کا دعویٰ کرنے کے اہل ہوں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام ملک بھر میں رسمی شعبے کے لاکھوں کارکنوں کو ایک مضبوط سماجی تحفظ فراہم کرے گا، یہاں تک کہ قلیل مدتی ملازمت میں بھی مالی فوائد کو یقینی بنائے گا۔