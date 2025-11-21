اوورٹائم کا دوگنا پیسہ، ایک سال میں گریجویٹی، مفت ہیلتھ چیک اپ، 29 پرانے قوانین ختم، نئے لیبرلا میں کیا تبدیلیاں کی گئی؟
مرکزی حکومت نے چار لیبر کوڈز کو نوٹیفائی کیا ہے۔ تمام دفعات پڑھیں۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جمعہ کو ایک تاریخی لیبر کوڈ (لیبر کوڈ) کا اعلان کیا۔ حکومت نے اس کی اطلاع دی۔ یہ بڑی اصلاحات 29 موجودہ لیبر قوانین کو معقول بناتی ہیں۔ ہر کارکن کے وقار کو یقینی بنانے کے مقصد سے، محنت اور روزگار کی مرکزی وزارت نے اعلان کیا کہ آج سے ملک میں چار لیبر کوڈ نافذ ہو گئے ہیں۔ یہ چار لیبر کوڈ ہیں: ویج کوڈ 2019، انڈسٹریل ریلیشنز کوڈ 2020، سوشل سیکیورٹی کوڈ 2020، اور پیشہ ورانہ سیفٹی، ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کوڈ 2020۔
مرکزی وزارت محنت اور روزگار کے مطابق، ہندوستان کے بہت سے لیبر قوانین آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد (1930-1950 کی دہائی) نافذ کیے گئے تھے، ایسے وقت میں جب معیشت اور کام کا ماحول بنیادی طور پر مختلف تھا۔ جب کہ زیادہ تر بڑی معیشتوں نے حالیہ دہائیوں میں اپنے لیبر ریگولیشنز کو اپ ڈیٹ اور مضبوط کیا ہے، ہندوستان 29 مرکزی لیبر قوانین میں پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے، پیچیدہ اور کئی طریقوں سے فرسودہ دفعات کے تحت کام کر رہا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ یہ ضابطے عالمگیر سماجی تحفظ، کم از کم اور بروقت اجرت، محفوظ کام کی جگہوں اور ہمارے لوگوں بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کے لیے فائدہ مند مواقع کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں گے۔
پی ایم مودی نے کہا "یہ آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ جامع اور ترقی پسند مزدور پر مبنی اصلاحات میں سے ایک ہے۔ یہ ہمارے کارکنوں کو بہت زیادہ بااختیار بناتا ہے۔ یہ تعمیل کو بھی نمایاں طور پر آسان بناتا ہے اور 'کاروبار کرنے میں آسانی' کو فروغ دیتا ہے،۔"
مرکزی وزارت محنت اور روزگار کے مطابق، کل وقتی ملازمین (مقررہ مدت کے ملازمین) کو مستقل ملازمین کی طرح تمام فوائد حاصل ہوں گے، بشمول چھٹی، طبی اور سماجی تحفظ۔ گریچوٹی کی اہلیت پانچ کے بجائے ایک سال کے بعد ہوگی۔ بڑھتی ہوئی اجرت، آمدنی، اور تحفظ مستقل ملازمین کے مقابلے میں ہیں۔ یہ براہ راست بھرتی کو فروغ دیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ معاہدے کو کم کرتا ہے۔
خواتین ملازمین
-صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کسی بھی صورت میں ممنوع ہے۔
-یکساں کام، مساوی تنخواہ کو یقینی بنایا جائے۔
-خواتین ورکرز کو رات کی شفٹوں میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کان کنی کے شعبے میں بھی۔ تاہم، ان کی حفاظت اور رضامندی ضروری ہے۔
-شکایات کے ازالے کی کمیٹیوں میں خواتین کی نمائندگی ضروری ہے۔
-خواتین ملازمین کے لیے خاندانی تعریف میں ان کے سسر بھی شامل ہیں، تاکہ وہ منحصر کوریج سے فائدہ اٹھا سکیں۔
کنٹریکٹ ملازمین
فکسڈ ٹرم ایمپلائیز (ایف ٹی ای) ملازمت کی اہلیت میں اضافہ کرے گا اور مستقل ملازمین جیسے فوائد کو یقینی بنائے گا، جیسے کہ سماجی تحفظ اور قانونی تحفظ۔ ملازمین ایک سال کی مسلسل سروس کے بعد گریچیوٹی کے اہل ہوں گے۔ بنیادی آجر کنٹریکٹ ملازمین کو صحت کے فوائد اور سماجی تحفظ کے فوائد فراہم کرے گا۔ ملازمین کو سالانہ صحت کا مفت معائنہ کیا جائے گا۔
نوجوان ورکرز
تمام کارکنوں کے لیے کم از کم اجرت کی ضمانت دی گئی ہے۔ تمام ورکرز کو اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کیے جائیں گے۔ اس سے سماجی تحفظ، روزگار کی تاریخ، اور رسمی روزگار کو فروغ ملے گا۔ آجروں کی طرف سے مزدوروں کا استحصال ممنوع ہے۔ چھٹی کے دوران اجرت کی ادائیگی لازمی ہے۔ اچھے معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے مزدوروں کو مرکزی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت کے مطابق اجرت ملے گی۔
صرف ایک سال کی سروس کے بعد گریچوٹی
گریجویٹی، جو پہلے پانچ سال کی سروس کے بعد دستیاب تھی، اب مستقل ملازمت کے صرف ایک سال کے بعد دستیاب ہوگی۔ نجی شعبے کے ملازمین کے لیے یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔
کام کرنے والی خواتین کے لیے نئے فوائد
خواتین اب رضامندی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ رات کی شفٹوں میں کام کر سکتی ہیں۔ نیا کوڈ مساوی تنخواہ اور ایک محفوظ کام کی جگہ کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ ٹرانس جینڈر ملازمین کو بھی مساوی حقوق حاصل ہیں۔
ڈبل اوور ٹائم تنخواہ
ملازمین کو اب ڈبل اوور ٹائم تنخواہ ملے گی۔ یہ اوور ٹائم ادائیگیوں میں شفافیت کو یقینی بنائے گا۔
یہ اصول کیوں متعارف کرایا گیا؟
یہ اصول کمپنیوں کو جان بوجھ کر بنیادی تنخواہوں کو کم رکھنے اور الاؤنسز میں اضافہ کرکے پی ایف اور گریجویٹی میں ان کی شراکت کو کم کرنے سے روکنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ فی الحال پی ایف کا 12 فیصد بنیادی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے۔ گریجویٹی کی رقم آخری بنیادی تنخواہ اور کمپنی کے ساتھ کام کرنے والے سالوں کی تعداد پر بھی منحصر ہے۔
اپوائنٹمنٹ لیٹر لازمی ہیں، بروقت تنخواہ کی ضمانت ہے
اب ہر ملازم کو اپوائنٹمنٹ لیٹر فراہم کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں کم از کم اجرت کا نفاذ کیا جائے گا، اور بروقت تنخواہ ایک قانونی ذمہ داری ہوگی۔ اس سے روزگار اور ملازمین کے تحفظ میں شفافیت بڑھے گی۔
پہلے اور اب کے لیبر لا میں کیا فرق ہوگا؟
اس سے پہلے کمپنیاں بنیادی تنخواہ کم رکھتی تھیں اور باقی رقم مختلف الاؤنسز کے طور پر تقسیم کرتی تھیں۔ اس سے پی ایف اور گریجویٹی میں ان کی شراکت میں کمی آئی۔ تاہم، اب حکومت نے لازمی قرار دیا ہے کہ آپ کی کل تنخواہ (سی ٹی سی) کا کم از کم نصف آپ کی بنیادی تنخواہ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی بچت میں اضافہ کرے گا، لیکن آپ کی ماہانہ تنخواہ کو کم کر سکتا ہے۔ ایک طرح سے، یہ آپ کی مستقبل کی سلامتی کے لیے ایک اچھا قدم ہے، چاہے ابھی یہ آپ کی جیب پر تھوڑا بھاری کیوں نہ ہو۔
گریچوٹی کیا ہے؟
گریچوٹی ایک رقم ہے جو کسی آجر کی طرف سے کسی ملازم کو تنظیم میں ان کی طویل مدتی شراکت کے عوض ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کی "شکریہ رقم" ہے جو نوکری چھوڑنے، ریٹائرمنٹ، یا سروس کے خاتمے پر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے، اس فائدے کے لیے اہل ہونے کے لیے کم از کم پانچ سال کی سروس درکار تھی، لیکن نیا نظام مقررہ مدت کے ملازمین کے لیے اس ضرورت کو کم کر کے صرف ایک سال کر دیتا ہے۔ یہ ملازمت کی تبدیلی کی صورت میں بھی ملازمین کو مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ گریجویٹی کا قانون بڑے شعبوں جیسے کارخانوں، کانوں، آئل فیلڈز، بندرگاہوں اور ریلوے پر لاگو ہوتا ہے۔ پہلے، یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ حکومت گریجویٹی اہلیت کی مدت کو تین سال تک بڑھا سکتی ہے، لیکن اب، اسے ایک سال تک کم کرنے سے، فوائد زیادہ وسیع ہو گئے ہیں۔