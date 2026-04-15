ہائی وے رولز آج سے تبدیل، اوور لوڈ گاڑیوں پر چار گنا تک جرمانہ
روڈ ٹرانسپورٹ وزارت کے نئے قوانین کے تحت اب اوور لوڈڈ گاڑیوں پر فاسٹ ٹیگ کے ذریعے چار گنا تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
Published : April 15, 2026 at 2:18 PM IST
ممبئی: ملک بھر کی قومی شاہراہوں پر اوور لوڈڈ گاڑیوں کے لیے نئے ضوابط آج 15 اپریل 2026 سے لاگو ہو گئے ہیں۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت کی طرف سے 'نیشنل ہائی وے فیس (ڈیٹرمینیشن اینڈ کلیکشن) کے چوتھے ترمیمی رولز 2026' کے نفاذ کے ساتھ اب گاڑیوں کے لیے وزن کی حد کی خلاف ورزی بہت مہنگی پڑے گی۔
نیا جرمانہ ڈھانچہ (ٹائر سسٹم)
آج سے نافذ العمل ہونے والے ان قوانین کے تحت جرمانے کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ وزن کے تناسب سے فیس وصول کی جا سکے۔
10 فیصد تک اوورلوڈ
اگر گاڑی اپنی ریٹیڈ گنجائش سے 10 فیصد زیادہ وزن لے جا رہی ہے تو اس پر کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ اسے چھوٹا چھوٹا فرق قرار دے کر ٹرانسپورٹرز کو راحت دی گئی ہے۔
10 فیصد سے 40 فیصد تک اوورلوڈ
اس زمرے میں آنے والی گاڑیوں کو اب عام ٹول ریٹ سے دوگنا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔
40 فیصد سے زیادہ اوورلوڈ
اسے انتہائی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور ایسی صورت میں بنیادی شرح سے چار گنا زیادہ چارج کیا جائے گا۔
ڈیجیٹل شفافیت اور فاسٹ ٹیگ لازمی
آج سے ان فیسوں کی وصولی کے عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ اوور لوڈنگ سے متعلق کوئی جرمانہ اب نقد میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جرمانہ صرف فاسٹ ٹیگ کے ذریعے کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والی ہر گاڑی کا ڈیٹا خود بخود نیشنل وہیکل رجسٹر (VAHAN) میں درج ہو جائے گا، تاکہ مستقبل میں دوبارہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔
ٹرانسپورٹرز کے لیے حفاظتی ڈھال
حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جرمانہ صرف ان ٹول پلازوں پر وصول کیا جا سکتا ہے جہاں تصدیق شدہ 'وے ان موشن' مشینیں نصب ہیں۔ اگر ٹول پلازہ پر وزن کرنے والا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے تو وہاں کے اہلکار گاڑی کے مالک سے اوورلوڈ چارجز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔
روڈ سیفٹی اور ہائی وے پروٹیکشن
وزارت کا کہنا ہے کہ اوور لوڈ ٹرک نہ صرف سڑکوں اور پلوں کو وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ یہ سڑک حادثات کی بڑی وجہ بھی بنتے ہیں۔ ان نئے قوانین کے نفاذ سے شاہراہیں جلد خراب نہیں ہوں گی اور نقل و حمل کا عمل زیادہ محفوظ اور منظم ہو جائے گا۔
یہ قواعد آج سے نئے ٹول اور سرکاری منصوبوں پر لاگو ہو گئے ہیں، حالانکہ پرانے نجی سرمایہ کاری والے پراجیکٹس کے پاس اسے اپنانے یا پرانے نظام پر قائم رہنے کا آپشن فی الحال موجود ہے۔
