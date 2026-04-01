بڑا دھچکا! آج سے ایل پی جی کے دام، ریلوے ٹکٹ، اور تنخواہ میں بڑی تبدیلیاں، جانیں آپ کی جیب پر کیا ہوگا اثر
نئے مالی سال میں کمرشل سلنڈر اور فاسٹاگ مزید مہنگے ہو گئے ہیں۔ ریلوے ریفنڈ، پین کارڈ، اور ٹیکس کے اصول بدل گئے ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: نیا مالی سال (2026-27) آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ تاریخ صرف کیلنڈر بدلنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ملکی معیشت اور عام آدمی کے مالیاتی منصوبوں میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ مرکزی حکومت اور ریگولیٹری اداروں کی طرف سے اعلان کردہ آٹھ بڑے ضوابط آج سے نافذ ہو گئے ہیں، جو آپ کی تنخواہ، ٹیکس، سفر اور ڈیجیٹل لین دین پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔
1۔ 'انکم ٹیکس ایکٹ 2025' کا نفاذ
چھ دہائیوں پرانا انکم ٹیکس ایکٹ 1961 اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اب اس کی جگہ 'انکم ٹیکس ایکٹ 2025' نے لے لی ہے۔ اس نئے قانون کا بنیادی مقصد ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے۔ اب، 'اسسمنٹ ایئر ' (AY) اور 'پریویس ایئر' (PY) جیسی تکنیکی اصطلاحات کے بجائے صرف 'ٹیکس ایئر' استعمال کیا جائے گا۔ ٹیکس دہندگان کے لیے ابہام کو ختم کرتے ہوئے موجودہ مدت کو اب سیدھے 'ٹیکس سال 2026-27' کہا جائے گا۔
2۔ کمرشل ایل پی جی کی قیمتوں میں بھاری اضافہ
In Delhi, the price of a 19 kg cylinder has increased by Rs 195.50, and in Kolkata by Rs 218, effective from today, 1 April.
مہینے کے پہلے دن ہی مہنگائی کا زور کا دھچکا لگا ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر (19 کلوگرام) کی قیمت میں 218 روپے تک کا بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں نظر ثانی کے بعد کل تک جو سلنڈر دہلی میں 1,883 روپے میں ملتا تھا، اب اس کی قیمت 2,078.50 روپے ہو گئی ہے۔ تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ گھریلو ایل پی جی (14.2 کلوگرام) کی قیمت فی الحال مستحکم ہے۔ حالانکہ گھریلو ایل پی جی کی قیمت میں بھی ابھی پچھلے مہینے ہی اضافہ کیا گیا ہے۔
3۔ نئے لیبر کوڈ سے 'ان ہینڈ' تنخواہ کم ہو جائے گی
حکومت کی جانب سے نئے لیبر کوڈ کو گرین لائٹ دینے کے بعد پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کو اپنی تنخواہوں کا ڈھانچہ بدلنا پڑے گا۔ نئے قوانین کے مطابق، ملازم کی بنیادی تنخواہ (بیسک سیلری) اس کے سی ٹی سی کا کم از کم 50 فیصد ہونی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ان کے پراویڈنٹ فنڈ (PF) اور گریجویٹی میں اضافہ ہو گا۔ یہ قانون طویل مدتی بچت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس سے آپ کی ماہانہ ان ہینڈ تنخواہ کم ہو جائے گی۔
4۔ ریلوے ٹکٹ ری فنڈ کے ضوابط مزید سخت
انڈین ریلوے نے اپنی ری فنڈ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ ٹرین کی روانگی سے آٹھ گھنٹے کے اندر منسوخ ہونے والے ٹکٹوں کے لیے کوئی ری فنڈ نہیں دیا جائے گا۔ اگر ٹکٹ ٹرین روانگی سے 8 سے 24 گھنٹے کے درمیان منسوخ کیے جاتے ہیں، تو رقم کا 50 فیصد کاٹ لیا جائے گا، جب کہ 24 سے 72 گھنٹے کے درمیان منسوخی کے نتیجے میں 25 فیصد کاٹا جائے گا۔ تاہم، مسافروں کی سہولت کے لیے بورڈنگ پوائنٹ کو تبدیل کرنے کا اختیار اب ٹرین کی روانگی سے 30 منٹ پہلے تک دستیاب ہوگا۔
5۔ پین کارڈ کے لیے اب صرف آدھار کافی نہیں
شناختی کارڈ کے قوانین کو مزید سخت کیے جانے کے بعد نئے پین کارڈ کی درخواستوں کے لیے اکیلے آدھار کو تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو اب برتھ سرٹیفکیٹ، دسویں جماعت کی مارک شیٹ، یا پاسپورٹ جیسی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید یہ کہ پین کارڈ پر نام اور تفصیلات آدھار کے مطابق ہوں گی۔
6۔ فاسٹ ٹیگ مزید مہنگا ہو گیا
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے ٹول پاس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ غیر تجارتی گاڑیوں کے لیے سالانہ فاسٹ ٹیگ پاس کی قیمت اب 3,000 روپے کے بجائے 3,075 روپے ہوگی۔ یہ پاس ایک سال یا 200 ٹول کراسنگ (جو بھی پہلے ) کے لیے قانونی طور پر منظور ہوگا۔
7۔ ہفتہ وار کریڈٹ سکور اپڈیٹس
آر بی آئی کے رہنما خطوط کے مطابق، بینک اور مالیاتی ادارے اب ہر سات دن میں سی آئی بی آئی ایل جیسی کمپنیوں کو قرض اور کریڈٹ ڈیٹا کی اطلاع دیں گے۔ پہلے اس عمل میں 15 دن لگتے تھے۔ یہ مزید درست اور اپ ڈیٹ کسٹمر کریڈٹ سکور کو یقینی بنائے گا، قرض کے عمل میں شفافیت لائے گا۔
8۔ ساورن گولڈ بانڈز (ایس بی جیز) پر ٹیکس
سرمایہ کاروں کے لیے ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ اگر آپ سٹاک ایکسچینج (سیکنڈری مارکیٹ) سے گولڈ بانڈ خریدتے ہیں تو منافع پر 12.5 فیصد لانگ ٹرم کیپیٹل گین ٹیکس لاگو ہوگا۔ مکمل ٹیکس چھوٹ صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی جو براہ راست آر بی آئی سے بانڈ خریدتے ہیں اور انہیں میچورٹی (آٹھ سال) تک روکے رکھتے ہیں۔
مزید برآں، ڈیجیٹل سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اب یو پی آئی اور کارڈ کی ادائیگیوں کے لیے ٹو فیکٹر تصدیق کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس سے آن لائن فراڈ کم ہونے کی امید ہے۔
مزید پڑھیں:
جاگتے ہی مہنگائی کا دھچکا: گیس سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ
جیٹ ایندھن کی قیمتیں پہلی بار دو لاکھ سے تجاوز کر گئیں، ہوائی کرایوں میں 20 سے 30 فیصد اضافے کا امکان