ای پی ایف او کا بڑا اعلان: مزید ہفتوں کا انتظار نہیں، یو پی آئی، آئی ڈی کریں درج، پراویڈنٹ فنڈز کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائے گی جمع!

EPFO کی نئی UPI سہولت مئی کے آخر تک شروع ہوگی، جس سے سبسکرائبرز اپنے اکاؤنٹس میں اپنے پراویڈنٹ فنڈز کو جمع کرا سکتے ہیں۔

ای پی ایف او کا بڑا اعلان (IANS علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 24, 2026 at 12:01 PM IST

نئی دہلی: آنے والا مہینہ ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او، EPFO) کے لاکھوں صارفین کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق، ای پی ایف او اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں ایک بنیادی تبدیلی کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت مئی کے آخر تک یو پی آئی (UPI) کے ذریعے فوری نکالنے کی سروس شروع کی جا سکتی ہے۔ اگر اس نظام کو لاگو کیا جاتا ہے، تو پی ایف نکالنے کے لیے ہفتوں کا انتظار ماضی کی بات ہو جائے گی۔

نئے نظام کی ضرورت کیوں ہے؟

فی الحال، مکمل طور پر ڈیجیٹل ہونے کے باوجود، ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او، EPFO) سے رقوم نکالنے کا عمل وقت طلب ہے۔ ملازمین کو ایک فارم پُر کرنا اور دعویٰ جمع کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد ایک طویل تصدیقی عمل ہوتا ہے۔ دعوے اکثر معمولی تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے مسترد کر دیے جاتے ہیں، جو ملازمین کے لیے اہم ذہنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او، EPFO) ​​اپنے نئے ڈیجیٹل سسٹم CITES 2.0 پر کام کر رہا ہے، جو ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں ہے۔

UPI کی سہولت کیسے کام کرے گی؟

رپورٹس کے مطابق نئی سہولت کے شروع ہونے کے بعد اس عمل کو نمایاں طور پر آسان کر دیا جائے گا۔ ملازمین کو ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او، EPFO) ​​پورٹل یا ایپ پر اپنے UAN کے ساتھ لاگ ان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ واپسی کا اختیار منتخب کرنے کے بعد، انہیں اپنی یو پی آئی، آئی ڈی (ID UPI) درج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ او ٹی پی (OTP) پر مبنی تصدیق کے بعد، رئیل ٹائم میں فنڈز براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں اسی طرح جمع کیے جائیں گے، جیسا کہ ہم روزمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں۔

صرف 75% تک کی واپسی ممکن ہے!

جب کہ واپسی آسان ہو گئی ہے، حکومت نے مستقبل کی سکیورٹی کے لیے شرط عائد کر دی ہے۔ نئی دفعات کے تحت، ملازمین یو پی آئی (UPI) کے ذریعے اپنے کل بیلنس کا زیادہ سے زیادہ 75% ہی نکال سکیں گے۔ باقی 25% ان کے اکاؤنٹ میں رہے گا۔ حکومت کا خیال ہے کہ PF فنڈز بنیادی طور پر بڑھاپے کے لیے ایک معاون ہیں، اس لیے ہنگامی امداد فراہم کرتے وقت بچت پر غور کرنا ضروری ہے۔

انتظار کا خاتمہ، شفافیت میں اضافہ

اس سہولت کے متعارف ہونے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ پورے عمل میں شفافیت بھی آئے گی۔ حکومت 2026 میں ای پی ایس، ای پی ایف (EPF، EPS) اور ای ڈی ایل آئی (EDLI) کے لیے نئی اسکیمیں بھی متعارف کر سکتی ہے، جو سماجی تحفظ کے قوانین کو مزید سخت اور واضح کرے گی۔ تاہم، سبسکرائبرز کو آفیشل نوٹیفکیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیجیٹل تبدیلی نہ صرف ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او، EPFO) ​​بلکہ پورے بینکنگ سسٹم کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔

یہ بھی پڑھیں:

پی ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے خوشخبری! جون کے آخر تک چونتیس ہزار ملیں گے، گھر سے چیک کریں اپنا بیلنس

ای پی ایف او اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے؟ ویب سائٹ، ایپ، ایس ایم ایس یا مسڈ کال کے ذریعہ چیک کریں

ای پی ایف او کے کروڑوں ممبران کے لیے آج اہم دن، خوشخبری ملے گی یا جھٹکا لگے گا!

پی ایف اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا ہو گیا آسان، ای پی ایف او نے دیے دو آپشن، جانیں عمل

گوگل پے، پے ٹی ایم اور فون پے کے ذریعے نکالی جا سکتی ہے پی ایف کی رقم

