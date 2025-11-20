جلد ہی فوٹو اور کیو آر کوڈ کے ساتھ نئے آدھار کارڈ جاری کیے جائیں گے: یو آئی ڈی اے آئی
UIDAI تصویر اورQR کوڈ کے ساتھ آدھار کارڈ جاری کرسکتا ہے۔ اس کا مقصد آف لائن تصدیق اور ڈیٹا کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔
Published : November 20, 2025 at 2:44 PM IST
نئی دہلی: یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) ڈیٹا کے غلط استعمال اور آف لائن تصدیق کے طریقوں کو روکنے کے لیے آدھار ہولڈرز کی تصاویر اور کیو آر کوڈ کے ساتھ آدھار کارڈ جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔ آف لائن تصدیق موجودہ قانون کے خلاف ہے۔ آدھار ایکٹ کسی بھی فرد کے آدھار نمبر یا بائیو میٹرک معلومات کو کسی بھی مقصد کے لیے جمع کرنے، استعمال کرنے یا سٹور کرنے سے منع کرتا ہے، سوائے آف لائن تصدیق کے۔ تاہم، بہت سی تنظیمیں آدھار کارڈ کی فوٹو کاپیوں کو جمع اور سٹور کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔
نئی آدھار ایپ پر ایک اوپن لائن کانفرنس میں، یو آئی ڈی اے آئی کے سی ای او بھونیش کمار نے کہا کہ یو آئی ڈی اے آئی دسمبر میں ایک نیا اصول متعارف کرانے پر غور کر رہا ہے تاکہ ہوٹلوں، ایونٹ کے منتظمین وغیرہ کی طرف سے آف لائن تصدیق کو روکا جا سکے اور لوگوں کی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے آدھار کا استعمال کرتے ہوئے عمر کی تصدیق کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "ایک سوچ یہ ہے کہ کارڈ پر کوئی تفصیلات کیوں ہونی چاہئیں۔ اس میں صرف ایک تصویر اور ایک QR کوڈ ہونا چاہیے۔ اگر ہم پرنٹ کرتے رہیں گے تو لوگ چھپائی ہوئی چیز کو لیتے رہیں گے۔ جو لوگ اس کا غلط استعمال کرنا جانتے ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرتے رہیں گے۔"
بھونیش کمار نے کہا کہ آدھار کارڈ کی کاپی کا استعمال کرتے ہوئے آف لائن تصدیق کو روکنے کے لیے قانون سازی جاری ہے، جس پر آدھار اتھارٹی یکم دسمبر کو غور کرے گی۔ انہوں نے کہا، "آدھار کو کبھی بھی دستاویز کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے صرف آدھار نمبر کے ساتھ تصدیق شدہ ہونا چاہیے یا کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے تصدیق کی جانی چاہیے۔ بصورت دیگر، یہ جعلی دستاویز ہو سکتی ہے۔"
یو آئی ڈی اے آئی نے مختلف اسٹیک ہولڈرز بشمول بینکوں، ہوٹلوں، فنٹیک فرموں وغیرہ کے ساتھ ایک مشترکہ میٹنگ کی تاکہ انہیں نئی ایپ پر اپ ڈیٹ کیا جا سکے، جس کے جلد ہی شروع ہونے کی امید ہے۔ نئی ایپ سے ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق آدھار کی توثیق کی خدمات کو بڑھانے کی امید ہے، اور یہ 18 ماہ کے اندر مکمل طور پر کام کر ے گی۔
نئی ایپ mAadhaar ایپ کی جگہ لے گی
ایپ صارفین کو اپنے ایڈریس پروف دستاویزات کو نئی ایپ پر اپ ڈیٹ کرنے اور خاندان کے جن افراد کے پاس موبائل فون نہیں ہے ان کی معلومات اسی ایپ میں شامل کرنے میں مدد دے گی۔ یو آئی ڈی اے آئی کے مطابق، نئی ایپ چہرے کی تصدیق کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے خاندان کے اندر آدھار رکھنے والوں کے موبائل نمبروں کو اپ ڈیٹ کرنے میں بھی مدد کرے گی۔ کمار نے کہا کہ نئی ایپ ایم اے آدھار ایپ کی جگہ لے گی اور مختلف اداروں کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان بنائے گی جنہیں مختلف مقاصد کے لیے کسی فرد کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔
نئی ایپ تصدیق میں مدد دے گی
یو آئی ڈی اے آئی کے مطابق، نئی ایپ مختلف مقاصد کے لیے افراد کی تصدیق کرنے میں مدد کرے گی، جس میں تقریبات، سنیما ہالز، بعض مصنوعات کی خریداری جن کے لیے کم از کم عمر 18 سال ہے، نیز طلبہ کی تصدیق، ہوٹل میں چیک ان، رہائشی سوسائٹیوں میں داخلہ وغیرہ شامل ہیں۔
یو آئی ڈی اے آئی نے آف لائن تصدیق (OVSE) کی ضرورت والے اداروں کے نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آن لائن تفصیلات شائع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ OVSEs نئے سسٹم کا استعمال آدھار نمبر رکھنے والوں کی آن لائن اور جسمانی موجودگی کے ثبوت کے طور پر کر سکتے ہیں۔
