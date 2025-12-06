نیٹ فلیکس کا وارنر برادرز اسٹوڈیوز کی خریداری کا اعلان، معاہدہ $72 بلین میں طے پایا
نیٹ فلیکس نے وارنر برادرز کی فلم اور سٹریمنگ بزنس کی خریداری کا اعلان کیا، یہ معاہدہ ہفتوں کی بولی لگانے کے بعد طے پایا۔
حیدرآباد: او ٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے وارنر برادرز اسٹوڈیوز کو 72 بلین ڈالر (6.47 لاکھ کروڑ روپے) میں خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈیل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیل سمجھی جا رہی ہے جو کہ اسٹریمنگ اور روایتی میڈیا کو یکجا کرکے اس شعبے میں بڑی تبدیلی لائے گی۔
جمعرات کو بورڈ میٹنگ کے بعد نیٹ فلیکس نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وارنر بروز ڈسکاوری کی فلم اور ٹی وی اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ ایچ بی او میکس اور ایچ بی او جیسے اسٹریمنگ پلیٹ فارم اب نیٹ فلیکس کا حصہ ہوں گے۔ کمپنی نے کہا کہ یہ حصول اس کے مواد کو مضبوط کرے گا اور صارفین کو مزید انتخاب فراہم کرے گا۔
نیٹ فلیکس کے سی ای اور ٹینڈ سراوڈوز نے کہا کہ "یہ ڈیل ہماری ترقی کو تیز کرے گی۔ وارنر برادرز کی مشہور فلمیں اور شوز ہماری لائبریری کو مزید مضبوط کریں گے۔"
ادائیگی نقد اور اسٹاک میں کی جائے گی۔ اس $72 بلین میگا ڈیل میں، نیٹ فلیکس زیادہ تر ادائیگی نقد میں کرے گا، جب کہ ایک حصہ شیئرز میں ادا کیا جائے گا۔ وارنر برادرز ڈسکوری کا پہلے ہی کئی بولی لگانے والوں کے ذریعے مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق، ڈزنی اور ایمیزون نے بھی اس حصول کے لیے بولی لگائی، لیکن نیٹ فلکس کی اعلیٰ ترین پیشکش نے اس معاہدے کو محفوظ کر لیا۔
توقع ہے کہ معاہدہ اگلے سال کی پہلی سہ ماہی تک بند ہو جائے گا، ریگولیٹری منظوری سے مشروط۔ نیٹ فلیکس کے اس وقت 300 ملین صارفین ہیں، جبکہ Warner Bros. کے نیٹ ورک کے 130 ملین سے زیادہ فعال صارفین ہیں۔ انضمام سامعین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا۔
آئیکونک ہسٹری والی دونوں کمپنیاں
نیٹ فلیکس کا آغاز 1997 میں ڈی وی ڈی رینٹل سروس کے طور پر ہوا تھا اور اب یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے، جو 2024 میں $35 بلین کی آمدنی کا تخمینہ لگا رہا ہے۔ وارنر بروز جو 1923 میں قائم ہوا، ہالی ووڈ کی قدیم ترین اسٹوڈیو کمپنیوں میں سے ایک ہے، جس میں بیٹ مین اور ہیری پوٹر جیسی مشہور فرنچائزز ہیں۔
اسٹریمنگ وار میں نیٹ فلکس کا غلبہ بڑھے گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ وارنر برادرز کی 10,000+ فلمیں اور شوز Netflix کی لائبریری میں شامل کیے جائیں گے، جس سے مارکیٹ میں اس کا غلبہ بڑھے گا۔ تاہم، اس نے عدم اعتماد کی جانچ کے خدشات کو بھی جنم دیا ہے، کیونکہ نیٹ فلیکس کا مارکیٹ شیئر 40% سے تجاوز کر سکتا ہے۔
وارنر برادرز کے چیئرمین ڈیوڈ زسلاو نے کہا، "نیٹ فلیکس کے ساتھ شراکت داری ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ایک نیا پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔
ایشیا میں اصل مواد اور توسیع کی تیاری
نیٹ فلیکس 2026 تک 50 نئے اوریجنل شوز شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ سبھی وارنر بروز کے مقبول IP کا استعمال کرتے ہوئے ہیں۔ کمپنی بھارت اور ایشیا میں بھی تیزی سے پھیلے گی، جہاں اس کے پہلے ہی 50 ملین سے زیادہ صارفین ہیں۔