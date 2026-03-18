ہندوستان میں بدل گئے ہیں ملازمت کے قواعد، تین میں سے ایک کمپنی ایسے ملازمین کی تلاش میں، کیا آپ اس فہرست میں ہیں؟
ہندوستان میں ہر تیسری ملازمت کے لیے 'فوری طور پر شامل ہونے والے' کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے۔
Published : March 18, 2026 at 12:44 PM IST
بنگلورو: ہندوستانی ملازمت کی منڈی میں ان دنوں ایک بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ Foundit Insights Tracker کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، ہندوستان میں تقریباً تین میں سے ایک ملازمت کی پوسٹنگ امیدواروں سے فوری چارج سنبھالنے کی توقع کر رہی ہے۔ کمپنیاں اب ایسے پیشہ ور افراد کو ترجیح دے رہی ہیں جو طویل نوٹس کی مدت کے بغیر 'فوری طور پر شامل ہونے والوں' کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔
بڑھتا ہوا ٹیلنٹ فرق اور آجر کی ضرورت
رپورٹ کے مطابق، ایمپلائر ہائرنگ ارجنسی انڈیکس 2022 میں 100 سے بڑھ کر 2026 میں 158 ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس، آسانی سے دستیاب امیدواروں کا انڈیکس صرف 112 تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے مارکیٹ میں ایک گہرا ساختی ٹیلنٹ خلا پیدا ہوا ہے۔ آجروں نے 2022 سے فوری ملازمتوں کی مانگ میں 58 فیصد اضافہ دیکھا ہے۔
درمیانی درجے کے پیشہ ور افراد سب سے زیادہ مانگ میں ہیں
فاؤنڈیٹ میں VP-مارکیٹنگ، انوپما بھیمراجکا کے مطابق، ہندوستان میں نوکریوں کا رجحان اب "فوری طور پر اثر انداز ہونے والے" ٹیلنٹ کی طرف مڑ گیا ہے۔ کمپنیاں ایسے ملازمین چاہتی ہیں جو مہینوں کے بجائے ہفتوں میں پیداواری صلاحیت کی فراہمی شروع کر سکیں۔ رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس فوری طلب کا تقریباً 40 فیصد درمیانی درجے کے پیشہ ور افراد (3-6 سال کا تجربہ) ہے جو وسیع تربیت کے بغیر تیزی سے اپنانے کے قابل ہیں۔
آئی ٹی اور بی ایف ایس آئی سیکٹرز میں شدید کمی
IT اور BFSI شعبوں نے طلب اور رسد کے درمیان سب سے بڑا فرق دیکھا ہے۔ سخت پراجیکٹ ٹائم لائنز کی وجہ سے، یہ کمپنیاں اب کنٹریکٹ ہائرنگ، گیگ ورکرز، اور پہلے سے جانچے گئے ٹیلنٹ پولز کی طرف رجوع کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق، جب کہ 27 فیصد ڈیمانڈ ان امیدواروں کی ہے جو 15 دنوں کے اندر اندر شامل ہو سکتے ہیں، صرف 14 فیصد اس ٹائم فریم کے اندر دستیاب ہیں۔
میٹرو شہروں کا غلبہ
فوری کرایہ پر لینے کی کل مانگ کا تقریباً 75 فیصد ہندوستان کے پانچ بڑے میٹرو شہروں سے آرہا ہے۔ تاہم، ٹائر 2 اور ٹائر 3 شہروں میں فوری طور پر شامل ہونے والے امیدواروں کی قدرے بہتر دستیابی ہے، جو انہیں کمپنیوں کے لیے ایک پرکشش آپشن بناتی ہے۔