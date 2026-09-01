سبھاش چندرا کو جھٹکا، 22 ہزار کروڑ قرض کا معاملہ، صرف 6.25 کروڑ روپے ادائیگی کے فیصلے پر روک، دوبارہ سماعت
NCLT نے سبھاش چندرا کے 6.25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے منصوبے پر روک لگا دی ہے۔
By ANI
Published : September 1, 2026 at 12:39 PM IST
نئی دہلی: میڈیا ٹائیکون بانی سبھاش چندرا کی دیوالیہ پن کی کارروائی سے متعلق قانونی جنگ میں منگل کو ایک نیا موڑ آگیا۔ نیشنل کمپنی لا ٹربیونل (این سی ایل ٹی) کی ایک نو تشکیل شدہ پانچ رکنی بنچ نے 25 اگست کے حکم پر روک لگا دی جس کے تحت 22 ہزار کروڑ روپے کے اعتراف شدہ قرض دہندگان کے دعووں کے خلاف صرف 6.25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے منصوبے کو منظور کیا گیا تھا۔
مالیاتی اداروں اور بینکوں کے پاس سبھاش چندرا کے خلاف کل 22 ہزار چھ کروڑ 57 ہزار روپے کے بقایا دعوے تھے۔ تاہم، این سی ایل ٹی نے ایک ادائیگی کے منصوبے کو منظوری دی تھی جس کے تحت چندرا کو کل دعوے کے مقابلے میں صرف 6.5 کروڑ روپے ادا کرنا تھا۔
اس کا مؤثر طریقے سے مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے بینکوں اور سرکاری اداروں کو اپنی رقم کا 99.97 فیصد چھوڑنا پڑے گا- یہ ایک ایسا اقدام ہے جسے بینکاری اصطلاح میں ہیئر کٹ یا بڑے پیمانے پر بھاری چھوٹ کہا جاتا ہے۔
این سی ایل ٹی کے صدر جسٹس (ریٹائرڈ) انوپندر سنگھ گریوال کی زیر صدارت پانچ رکنی بنچ نے یہ بھی ہدایت دی کہ کارروائی کے دوران، براہ راست یا بالواسطہ طور پر ضمانت دینے والا نہ تو اپنی جائیداد کسی کو فروخت کرے گا، نہ ہی منتقل کرے گا، نہ ہی کسی کے حوالے کرے گا، اور نہ ہی اس پر کوئی بوجھ (جیسے رہن) پیدا کرے گا۔
بنچ نے چندرا سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا۔ بنچ نے مزید واضح کیا کہ 25 اگست کے فیصلے پر اس مرحلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا اور معاملہ آگے بڑھنے سے پہلے تمام فریقین کو تفصیل سے سنا جائے گا۔
یہ پیشرفت ایسی صورت حال کے بعد ہوئی جہاں اصل دو رکنی این سی ایل ٹی بنچ (جس میں جوڈیشل ممبر اشوک کمار بھردواج اور ٹیکنیکل ممبر رینا سنہا پوری شامل ہیں) نے نوٹ کیا کہ ادائیگی کے منصوبے کے بارے میں اکثریت کی رائے موصول نہیں ہوئی ہے۔
اس معاملے کو پانچ رکنی بنچ کے پاس بھیج دیا گیا جب تیسرے رکن نیلیش شرما نے 25 اگست کو منصوبے کو منظور کرنے کے حق میں رائے ظاہر کی۔ تاہم، اصل ارکان نے بعد میں مشاہدہ کیا کہ تینوں ارکان کے موقف میں کافی فرق ہے۔ چندرا کی ادائیگی کی تجویز میں 22,006.57 کروڑ روپے کے اعتراف شدہ دعووں کے خلاف قرض دہندگان کو 6.25 کروڑ روپے ادا کرنے کا تصور کیا گیا تھا، اس کے ساتھ دیوالیہ پن کے حل کے عمل کی لاگت کے لیے 25 لاکھ روپے کی ادائیگی تھی۔
کئی قرض دہندگان نے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے انتہائی کم وصولی کی رقم پر سوال اٹھایا اور ووٹنگ کے عمل اور چندرا سے مبینہ طور پر منسلک اداروں کی شرکت پر اعتراض کیا۔
یہ معاملہ نیشنل کمپنی لا اپیلیٹ ٹریبونل (این سی ایل اے ٹی) تک بھی پہنچا، جہاں سالیسٹر جنرل تشار مہتا اختلافی قرض دہندگان کی جانب سے پیش ہوئے۔ مہتا نے اپیلٹ ٹریبونل کو این سی ایل ٹی میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا، جس میں پانچ رکنی بنچ کی تشکیل اور 25 اگست کے حکم پر روک لگانے کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے این سی ایل اے ٹی سے بدھ تک کا وقت مانگا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ این سی ایل ٹی میں حالیہ واقعات کے پیش نظر آیا قرض دہندگان اپیل ٹریبونل کے سامنے اپنی اپیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔
این سی ایل اے ٹی نے پیر کو این سی ایل ٹی آرڈر کے خلاف قرض دہندگان کے چیلنج کو سننے پر اتفاق کیا۔ فوری سماعت کا مطالبہ کرتے ہوئے، مہتا نے دلیل دی کہ 25 اگست کے حکم کو نافذ رہنے کی اجازت دینے سے دیوالیہ پن اور دیوالیہ پن کوڈ کا مقصد ہی ختم ہو سکتا ہے۔
چندرا کے خلاف دیوالیہ پن کی کارروائی ذاتی ضمانتوں سے ہوتی ہے جو اس نے ایسل گروپ سے وابستہ کمپنیوں کے لیے فراہم کی تھی۔ انڈیابلز ہاؤسنگ فنانس (جو اب سمان کیپیٹل کے نام سے جانا جاتا ہے) نے 2022 میں اس کے خلاف کارروائی شروع کی جب وویک انفراکان کو دیا گیا قرض این پی اے میں تبدیل ہوگیا۔ دیوالیہ پن کی درخواست 2024 میں داخل کی گئی تھی، اور کئی دوسرے قرض دہندگان نے بعد میں کارروائی میں شمولیت اختیار کی۔
یہ بھی پڑھیں: