ایلن مسک کا بڑا اعلان: امریکہ کے ہر بچے کو ملے گا 'اسپیس ایکس' کا ایک شیئر، ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار تشکر
ٹرمپ اکاؤنٹس اسکیم کے تحت ایلن مسک نے اسپیس ایکس کے شیئرز امریکی بچوں کو تحفے میں دیںنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 2:06 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممتاز صنعت کار اور اپنے "خاص دوست" ایلن مسک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسک نے امریکہ کے کروڑوں بچوں کو اپنی ایرو اسپیس کمپنی 'اسپیس ایکس' کے شیئرز عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بڑے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر مسک کی دل کھول کر تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم امریکی بچوں کو ان کے "امریکی خواب" کو سچ کرنے میں مدد دے گا۔
ایلن مسک نے کیا بڑا اعلان کیا ہے؟
ایلن مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کے اس بات کی معلومات دی۔ مسک نے لکھا کہ "اگلے سال، میں امریکہ کے ہر بچے کو اپنی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک شیئر تحفے میں دوں گا۔ یہ اس طرح کے کئی تحائف کی صرف ایک شروعات ہوگی۔"
مسک کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا کہ "اسپیس ایکس اسٹاک کروڑوں امریکی بچوں کو دینے کے لیے ہمارے عظیم دوست ایلن مسک کا بہت بہت شکریہ! جب ہم نے 'ٹرمپ اکاؤنٹس' اسکیم شروع کی تھی، تو ہمارا مقصد یہی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور ایلن مسک جیسے بڑے صنعت کار ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ساتھ آئیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔"
'ٹرمپ اکاؤنٹس' اسکیم کیا ہے؟
ٹرمپ اکاؤنٹس' امریکی حکومت کا ایک منصوبہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ملک کے بچوں کا مالی مستقبل محفوظ بنانا ہے۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے جانکاری دی تھی کہ امریکہ میں 18 سال سے کم عمر کے ہر اس بچے کا 'ٹرمپ اکاؤنٹ' خود بخود کھل گیا ہے، جس کے پاس ایک درست سوشل سکیورٹی نمبر موجود ہے۔
اس اسکیم کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:
لاک اِن پیریڈ: ان کھاتوں میں جمع کی گئی رقم یا شیئرز تب تک محفوظ رکھے جائیں گے اور انویسٹڈ رہیں گے، جب تک کہ بچہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا۔ اس سے بچوں کو طویل عرصے تک کمپاؤنڈنگ (منافع پر منافع) کا فائدہ ملے گا۔
فنڈنگ کا ڈھانچہ: اس اسکیم کے تحت خاندان کے افراد، سرکاری پروگرام اور نجی کمپنیاں براہِ راست بچوں کے کھاتے میں پیسے یا شیئرز ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔
بچت کا بڑا ہدف: ماہرین کا ماننا ہے کہ بچپن میں کی گئی یہ چھوٹی سی شروعات، ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تقریباً پانچ لاکھ ڈالر (تقریباً 4 کروڑ روپے سے زیادہ) کا ایک بڑا فنڈ بن سکتی ہے۔
صرف چار مہینوں میں اربوں ڈالر جمع
چار جولائی کو لانچ ہونے کے بعد سے 'ٹرمپ اکاؤنٹس' اسکیم کو امریکی عوام اور کارپوریٹ دنیا کی جانب سے زبردست حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اب تک اس اسکیم کے تحت 4.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے۔ جس میں سے 2.6 ارب ڈالر نجی (پرائیویٹ) کمپنیوں اور مخیر حضرات کی طرف سے عطیات کی شکل میں ملے ہیں۔ 1.3 ارب ڈالر حکومت کی طرف سے دیے گئے ابتدائی 1,000 ڈالر کے سیڈ فنڈ (بنیادی رقم) سے حاصل ہوئے ہیں۔ 600 ملین ڈالر سے زائد کی رقم بچوں کے رشتہ داروں اور دوستوں نے براہِ راست ان کے کھاتوں میں جمع کرائی ہے۔
وائٹ ہاؤس کے اعداد و شمار کے مطابق، اس اسکیم کا سب سے زیادہ فائدہ ملک کے متوسط طبقے کے خاندانوں کو ہو رہا ہے۔ کل کھاتوں میں سے تقریباً 80 فیصد کھاتے ان خاندانوں کے ہیں، جن کی سالانہ آمدنی دو لاکھ ڈالر سے کم ہے۔
قوانین کے مطابق، بچے کے والدین یا رشتہ دار ہر سال ایک کھاتے میں زیادہ سے زیادہ 5,000 ڈالر جمع کرا سکتے ہیں۔ دوسری طرف، ملازمتیں دینے والی کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کے بچوں کے لیے سالانہ 2,500 ڈالر تک کا تعاون پیش کر سکتی ہیں۔ اب تک امریکہ کی 70 سے زیادہ بڑی کمپنیوں نے اس مہم کا حصہ بننے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایلن مسک کے اس اقدام کو امریکی تاریخ اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے لیے ایک عظیم سنگِ میل قرار دیا ہے۔
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