بینک بند: بینک کل سے لگاتار تین دن بند رہیں گے، آج اپنا کام مکمل کریں، UPI اور ATMs پر اثرات کے بارے میں جانیں
بینک لگاتار تین دن بند رہیں گے۔ آج ہی اپنا کام مکمل کریں کیونکہ محرم اور ویک اینڈ کی وجہ سے برانچس بند رہیں گی۔
Published : June 25, 2026 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: جون 2026 کا مہینہ اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بینک برانچ میں جانے کے لیے کوئی ضروری کام ہے، تو اسے بلا تاخیر مکمل کریں۔ اس ہفتے ملک کے بیشتر حصوں میں بینک مسلسل تین دن بند رہیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے سرکاری تعطیل کے کیلنڈر کے مطابق، محرم کے مذہبی تہوار اور اختتام ہفتہ کی وجہ سے 26 جون سے 28 جون تک بینک کی کارروائیاں مکمل طور پر روک دی جائیں گی۔
محرم اور ویک اینڈ کی وجہ سے بینک بند رہیں گے
اس بار چھٹیاں 26 جون سے شروع ہو رہی ہیں۔ ملک بھر کی بڑی ریاستیں اور میٹروپولیٹن علاقے بشمول دہلی، ممبئی، کولکتہ اور لکھنؤ، 26 جون بروز جمعہ کو محرم کے موقع پر عام تعطیل منائیں گے۔ اگلے دن، 27 جون، مہینے کا چوتھا ہفتہ ہونے کی وجہ سے، پورے ملک میں بینکوں میں باقاعدہ تعطیل ہوگی۔ مزید برآں، تمام سرکاری اور نجی بینک 28 جون بروز اتوار کو ہفتہ وار تعطیل کے طور پر بند رہیں گے۔
آندھرا پردیش میں چار دن کی بندش
آندھرا پردیش میں تہوار کی تاریخوں میں تبدیلی کی وجہ سے آج 25 جون (جمعرات) کو محرم کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نتیجتاً، وجئے واڑہ اور آندھرا پردیش کے دیگر حلقوں میں بینک لگاتار چار دنوں تک بند رہیں گے، جس سے مقامی صارفین کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
برانچ کے کام کے لیے صرف دو دن باقی ہیں
ان مسلسل تین دنوں کی بندش کے بعد، صارفین کے پاس اب جون میں بینک برانچ میں جسمانی طور پر جانے کے لیے صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں۔ چیک کلیئرنس مکمل کرنے، نیا اکاؤنٹ کھولنے، اپنی پاس بک اپ ڈیٹ کرنے، یا قرض سے متعلق کام مکمل کرنے کے لیے آپ پیر، 29 جون، اور منگل، 30 جون کی صبح اپنے قریبی بینک جا سکتے ہیں۔
ڈیجیٹل خدمات مکمل طور پر فعال رہیں گی
جبکہ فزیکل بینک کی شاخیں بند رہیں گی، آن لائن بینکنگ غیر متاثر رہے گی۔ صارفین اپنے موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آسانی سے NEFT، RTGS، اور IMPS فنڈ ٹرانسفر کر سکیں گے۔ مزید برآں، UPI پر مبنی ایپس جیسے Google Pay، PhonePe اور Paytm کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ ملک بھر میں اے ٹی ایم نیٹ ورک بھی نقدی کی کمی سے نمٹنے کے لیے 24/7 کام کرتے رہیں گے۔