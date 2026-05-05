اپریل میں موٹر وہیکل ریٹیل سیلز کی ریکارڈ 2,611,317 یونٹس: ایف اے ڈی اے
جی ایس ٹی میں کمی کی وجہ سے موٹر گاڑیوں میں عوام کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔
By PTI
Published : May 5, 2026 at 12:33 PM IST
نئی دہلی: ملک میں موٹر گاڑیوں کی کل خوردہ فروخت اپریل میں 12.94 فیصد بڑھ کر 2,611,317 یونٹس کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے اسی مہینے میں 2,312,221 یونٹس تھی۔ صنعتی ادارے FADA نے منگل کو یہ معلومات فراہم کیں۔
فیڈریشن آف آٹوموبائل ڈیلرز ایسوسی ایشنز (FADA) نے منگل کو ایک پریس ریلیز میں کہا کہ مثبت عوامل جیسے کہ گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) میں کمی، مرکزی بینک کی مناسب شرح سود کی پالیسی، اور ربیع کی مضبوط فصل کے بعد دیہی نقد بہاؤ نے صنعت کو مضبوط کارکردگی پیش کرنے میں مدد کی۔
مسافر گاڑیوں (PVs) کی خوردہ فروخت گزشتہ ماہ 407,355 یونٹس کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو اپریل 2023 میں فروخت ہونے والی 363,028 یونٹس کے مقابلے میں 12.21 فیصد اضافے کے ساتھ ہے۔ یہ پچھلے سال کے اسی مہینے کے دوران فروخت ہونے والے 1,695,638 یونٹس کے مقابلے میں 13.01 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔
FADA نے رپورٹ کیا کہ تین پہیوں کی فروخت 7.19 فیصد بڑھ کر 106,908 یونٹس تک پہنچ گئی، جو کہ اپریل 2025 میں 99,741 یونٹس تھی۔ کمرشل گاڑیوں کی فروخت بھی 99,339 یونٹس کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو اپریل میں فروخت ہونے والی 86,364 یونٹس کے مقابلے میں 15.02 فیصد زیادہ ہے۔
FADA کے نائب صدر سائی گریدھر نے کہا، "ہندوستانی آٹو موٹیو ریٹیل انڈسٹری نے مالی سال 2026-27 کا آغاز غیر معمولی مضبوط نوٹ کے ساتھ کیا ہے۔ اپریل 2026 میں فروخت کل 2,611,317 یونٹس تھی، جو سال بہ سال 12.94 فیصد کی ترقی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اپریل کے مہینے میں فروخت کا سب سے زیادہ حجم ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں کی چھ میں سے پانچ کیٹیگریز نے اپریل میں ہمہ وقتی اعلیٰ ریکارڈز درج کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالی سال 2025-26 کی دوسری ششماہی کے دوران دیکھی جانے والی ساختی طلب نئے مالی سال تک بلا روک ٹوک جاری ہے۔
اگلے تین مہینوں کے آؤٹ لک کے بارے میں FADA نے بتایا کہ 50.90 فیصد ڈیلرز ترقی کی توقع رکھتے ہیں- جو کہ اپریل سے جون 2026 کی مدت کے لیے کیے گئے پچھلے سروے میں 49.81 فیصد تھا۔
FADA نے ریمارکس دیئے کہ مجموعی طور پر اگلے تین مہینوں کے لیے آؤٹ لک متوازن ہے لیکن محتاط طور پر پرامید ہے۔ ترقی کی رفتار برقرار ہے
تاہم FADA نے خبردار کیا کہ کئی عوامل دو پہیہ گاڑیوں کے طبقے کو خطرات لاحق ہیں: ہندوستان کے محکمہ موسمیات کی کئی ریاستوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشن گوئی، مغربی ایشیا کی جغرافیائی سیاسی صورتحال اور ایندھن کی قیمتوں پر اس کے ممکنہ اثرات، اور سپلائی کی رکاوٹیں جو گاڑیوں کے مخصوص ماڈلز کو متاثر کرتی ہیں۔