مدر ڈیری دودھ کی قیمتوں میں 2 سے 4 روپے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمتیں 12 نومبر سے نافذ ہوں گی
مدر ڈیری نے نیشنل کیپیٹل ریجن میں ٹونڈ ملک (تھوک تقسیم) کی قیمت 58 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔
Published : November 11, 2026 at 2:07 PM IST
نئی دہلی: بڑھتی ہوئی لاگت کے پیشِ نظر، مدر ڈیری نے دودھ کی قیمتوں میں دو سے چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ نئی قیمتیں جمعرات 12 نومبر سے نافذ العمل ہوں گی۔ تاہم کمپنی کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے اور مدر ڈیری کے ترجمان نے اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔
مدر ڈیری، دہلی-این سی آر خطے میں دودھ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ کمپنی نے اس سے قبل اپریل 2025 میں قیمتوں میں نظرثانی کی تھی، اور اس کے بعد 14 مئی 2026 کو دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔
ذرائع کے مطابق مدر ڈیری نے مختلف اقسام کے دودھ کی قیمتوں میں دو سے چار روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے، جو 12 نومبر سے لاگو ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ کسانوں سے دودھ کی خریداری کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کو بڑھتی ہوئی لاگت کا کچھ بوجھ صارفین پر منتقل کرنا پڑا ہے۔
دودھ کی نظرثانی شدہ قیمتیں
نیشنل کیپیٹل ریجن این سی آر میں ’ٹونڈ ملک تھوک کی قیمت 58 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی تھی۔ ’فل کریم ملک‘ (پاؤچ) کی قیمت اب 72 روپے کے بجائے 76 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ٹونڈ ملک (پاؤچ) کی قیمت 60 روپے سے بڑھا کر 62 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ’ڈبل ٹونڈ ملک‘ کی قیمت 54 روپے سے بڑھ کر 56 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ گائے کے دودھ کی قیمت 62 روپے سے بڑھا کر 65 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔
مدر ڈیری اپنے دودھ کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 75 سے 80 فیصد حصہ کسانوں کو ادا کرتی ہے۔ کمپنی دہلی-این سی آر کی مارکیٹ میں روزانہ تقریباً 35 لاکھ (3.5 ملین) لیٹر دودھ فروخت کرتی ہے۔ مجموعی طور پر کمپنی روزانہ 50 لاکھ (5 ملین) لیٹر سے زیادہ دودھ فروخت کرتی ہے۔
گھریلو بجٹ پر اثرات
دودھ کی قیمتوں میں اضافہ جو محض چھ ماہ کے اندر ہوا ہے گھریلو بجٹ پر اثر انداز ہوگا اور اس سے غذائی اشیاء کی مہنگائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیشنل اسٹیٹسٹیکل آفس این ایس او کے مطابق، ستمبر 2026 میں غذائی اشیاء کی مہنگائی بڑھ کر 7.74 فیصد ہو گئی، جو اگست 2026 میں 5.97 فیصد تھی۔
حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ستمبر میں خوردہ مہنگائی بڑھ کر 5.54 فیصد ہو گئی، جس کی وجہ پیاز اور دیگر غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس پر مبنی مجموعی مہنگائی کی شرح اگست میں 4.83 فیصد تھی۔
مزید پڑھیں: امول گھی کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر اضافہ، مکھن بھی مہنگا؛ نئی قیمتوں کا اطلاق 2 اکتوبر سے نافذ
مضبوط طلب کے باعث مدر ڈیری نے گزشتہ مالی سال کے دوران اپنے کاروبار میں 17 فیصد اضافہ کیا، جس سے اس کا ٹرن اوور 20,300 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ کمپنی کو اپنی دودھ کی مصنوعات اور خوردنی تیل کی طلب میں اضافے کا سامنا کرنا پڑا۔ 1974 میں قائم ہونے والی ’مدر ڈیری‘، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی ہے۔