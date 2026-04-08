آر بی آئی نے ریپو ریٹ 5.25 فیصد پر برقرار رکھا، عالمی معیشت غیر معمولی چیلنجز سے دوچار: گورنر سنجے ملہوترا
Published : April 8, 2026 at 2:21 PM IST
نئی دہلی : ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کی مانیٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) نے متفقہ طور پر ریپو ریٹ کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پالیسی کا مجموعی موقف “نیوٹرل” رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان گورنر سنجے ملہوترہ نے بدھ کو کیا۔
گورنر کے مطابق عالمی معیشت اس وقت “غیر معمولی چیلنجز” کا سامنا کر رہی ہے، جس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی، خصوصاً مغربی ایشیا میں حالیہ تنازع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کشیدگی کے باعث عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور درآمدی ممالک، بشمول بھارت، پر مہنگائی اور مالی دباؤ بڑھا۔
آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس 6، 7 اور 8 اپریل کو منعقد ہوا، جس میں بدلتی ہوئی معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی (ایس ڈی ایف) ریٹ 5 فیصد، جبکہ مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی (ایم ایس ایف) اور بینک ریٹ 5.5 فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے۔
گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ اگرچہ مارچ میں مغربی ایشیا کے تنازع کے باعث حالات خراب ہوئے، تاہم اس سے قبل بھارت کی معیشت مضبوط نمو اور کم مہنگائی کے ساتھ مستحکم بنیادوں پر کھڑی تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ چیلنجز کے باوجود بھارت کی معاشی بنیادیں مضبوط ہیں اور ملک دیگر کئی معیشتوں کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور خام مال کی قلت کے باعث نمو کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ مالیاتی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال بھی بڑھ گئی ہے۔ اس دوران محفوظ سرمایہ کاری کے رجحان کے باعث امریکی ڈالر مضبوط ہوا، جس سے دیگر کرنسیوں پر دباؤ پڑا۔
گورنر کے مطابق بھارت میں مہنگائی اب بھی مرکزی بینک کے 4 فیصد ہدف سے نیچے ہے، اور فروری میں صارف قیمت اشاریہ (سی پی آئی) کی بنیاد پر مہنگائی 3.21 فیصد رہی۔ تاہم جنگ کے باعث روپے کی قدر میں 4 فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی، جس سے درآمدی مہنگائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوا۔
انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھارتی روپیہ کچھ سنبھلا اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں 92.56 کی سطح پر آ گیا۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ حکومت نے حال ہی میں آر بی آئی کو آئندہ پانچ برس (2031 تک) کے لیے 4 فیصد مہنگائی ہدف برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے، جس میں 2 فیصد کی گنجائش رکھی گئی ہے۔