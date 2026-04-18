میٹا بڑے پیمانے پر چھنٹیوں کی کر رہا تیاری، اگلے ماہ آٹھ ہزار ملازمین کی نوکری چھن جانے کا اندیشہ

میٹا بڑے پیمانے پر چھنٹیوں کی کر رہا تیاری، اگلے ماہ آٹھ ہزار ملازمین کی نوکری چھن جانے کا اندیشہ
Meta اگلے ماہ 10% افرادی قوت (8,000) کو فارغ کرسکتا ہے۔ AI تنظیم نو کی وجہ سے کل کمی 20% تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔
Published : April 18, 2026 at 11:17 AM IST
کیلیفورنیا: سوشل میڈیا کی بڑی کمپنی میٹا پلیٹ فارمز (سابقہ فیس بک) ایک بار پھر اپنی تنظیم کی تنظیم نو کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حالیہ میڈیا رپورٹس اور نیوز ایجنسی آئی اے این ایس (IANS) کے مطابق، میٹا (Meta) اگلے ماہ اپنی عالمی افرادی قوت میں سے تقریباً 10 فیصد کو کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس فیصلے سے تقریباً 8000 ملازمین متاثر ہونے کی اندیشہ ہے۔
اے آئی (AI) سے چلنے والی تنظیم نو
رپورٹس کے مطابق ان چھنٹیوں کو مارک زکربرگ کی 'ایئر آف ایفیشنسی' مہم کی توسیع سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، اس بار مقصد صرف اخراجات کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کو مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) اور جدید انفراسٹرکچر کی طرف موڑنا ہے۔ میٹا اپنے اندرونی آپریشنل عمل کو مزید خودکار بنانے کے لیے اے آئی (AI) صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جس سے بہت سے روایتی کرداروں (نوکریوں) کی ضرورت کو کم کیا جا رہا ہے۔
دو فیز کٹ بیک پلان
اطلاعات کے مطابق یہ برطرفی صرف ایک دور تک محدود نہیں رہے گی۔ مئی میں ابتدائی 10 فیصد کمی کے بعد، دوسرا دور 2026 کی دوسری ششماہی میں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل طور پر لاگو ہوتا ہے، تو کل کمی 20 فیصد یا 16,000 ملازمین تک پہنچ سکتی ہے۔ دسمبر 2025 تک، میٹا کے کل 79,000 ملازمین تھے۔
گلوبل ٹیک انڈسٹری پر اثرات
میٹا کا ممکنہ فیصلہ ٹیک سیکٹر میں جاری بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں ٹیک سیکٹر میں 80,000 سے زیادہ نوکریاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال ملازمتوں میں ہونے والے نقصانات کی تعداد 300,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ Oracle (25,000 layoffs) اور Amazon (16,000 layoffs) جیسی کمپنیاں پہلے ہی اس سمت میں بڑے قدم اٹھا چکی ہیں۔
نتیجہ اور موجودہ صورتحال
میٹا انتظامیہ نے ابھی تک ان رپورٹس پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ تاہم، مارکیٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ کمپنی کی ترجیحات اب ہارڈ ویئر اور میٹاورس سے جنریٹیو اے آئی (AI) کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ اس خبر نے ملازمین میں غیر یقینی کی فضا پیدا کردی ہے، خاص طور پر ان محکموں میں جہاں اے آئی (AI) کا انضمام تیزی سے جاری ہے۔