میٹا نے حکومت ہند کو تقریباً چھ ہزار کروڑ ٹیکس ادا کیا، ڈیٹا پرائیویسی پر جتائی تشویش
META نے رازداری کی پالیسیوں اور ڈیٹا شیئرنگ کے قوانین سے متعلق قانونی چیلنجوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔
Published : January 30, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: میٹا پلیٹ فارمز انک وہ کمپنی ہے جو فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چلاتی ہے۔ کمپنی نے 2025 میں حکومت ہند کو انکم ٹیکس کی بڑی رقم ادا کی ہے۔ کمپنی کے ریگولیٹری فائلنگ کے مطابق، میٹا نے تقریباً 5,993 کروڑ (تقریباً 652 ملین امریکی ڈالر) ہندوستان میں انکم ٹیکس ادا کیا ہے۔ یہ ادائیگی کمپنی کو موصول ہونے والے خالص ٹیکس ریفنڈ کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے بعد کی گئی تھی۔ یہ اعداد و شمار واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان میٹا کے لیے ایک کلیدی مارکیٹ ہے، نہ صرف اس کے صارف کی بنیاد کے لحاظ سے بلکہ مالی طور پر بھی۔
عالمی ٹیکس ادائیگیوں میں ہندوستان کا اہم کردار
اپنی فائلنگ میں، میٹا نے بتایا کہ عالمی سطح پر کمپنی کی کل انکم ٹیکس کی ادائیگی 7.58 بلین امریکی ڈالرز رہی۔ ہندوستان سے ٹیکس کی ادائیگی اس کے ایک اہم حصے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی کے بین الاقوامی کاروبار میں ہندوستان کا کردار مسلسل مضبوط ہو رہا ہے، اور ہندوستان سے حاصل ہونے والی آمدنی میٹا کی مالی کارکردگی میں نمایاں حصہ ڈال رہی ہے۔
قانونی اور ریگولیٹری چیلنجز کا سامنا
بڑی ٹیکس ادائیگیوں کے باوجود، میٹا نے ہندوستان میں اپنے آپریشنز سے متعلق کئی چیلنجوں کا بھی حوالہ دیا۔ کمپنی کے مطابق اسے بھارتی عدالتوں اور مختلف ریگولیٹری اداروں کی جانب سے متعدد تحقیقات اور قانونی مقدمات کا سامنا ہے۔ یہ معاملات بنیادی طور پر مسابقت، ڈیٹا کے استعمال اور ڈیجیٹل سروسز کے آپریشن سے متعلق ہیں۔
واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی پر تنازعہ
ہندوستان میں میٹا کی سب سے بڑی قانونی جنگ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی اور سروس کی شرائط سے متعلق ہے، جو 2021 میں لاگو کی گئی تھی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسابقتی کمیشن آف انڈیا (سی سی آئی) کا حکم بھی ہے۔ کمپنی کا خیال ہے کہ اس تنازعہ کے اس کے کاروباری ماڈل اور ڈیٹا مینجمنٹ کی حکمت عملی پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
ڈیٹا ٹرانسفر اور ایڈورٹائزنگ پر اثر کا خوف
میٹا نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ممالک کے درمیان یا اس کے مختلف پلیٹ فارمز کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی پر پابندی لگائی گئی تو اس سے اس کی خدمات کے معیار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ٹارگٹڈ ایڈورٹائزنگ فراہم کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے، جو کمپنی کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔
مستقبل میں جرمانے کا خطرہ
کمپنی نے اشارہ دیا ہے کہ ہندوستان اور جرمنی جیسے ممالک میں سخت قوانین مستقبل میں جرمانے یا بعض خدمات پر جزوی پابندی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی کارروائی میٹا کے مالیاتی نتائج پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔
