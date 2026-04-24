میٹا اور مائیکروسافٹ میں تیئیس ہزار ملازمتیں خطرے میں، بیس مئی سے برطرفی شروع ہونے کا اندیشہ
میٹا اور مائیکروسافٹ اے آئی (AI) میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہزاروں ملازمتیں ختم کر رہے ہیں۔
Published : April 24, 2026 at 1:09 PM IST
حیدرآباد: ٹیکنالوجی کی دنیا کی دو بڑی کمپنیاں میٹا (فیس بک) اور مائیکروسافٹ ایک بار پھر اپنی افرادی قوت کو کم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس میں نمایاں سرمایہ کاری ان کمپنیوں کے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس تبدیلی سے مستقبل میں آئی ٹی کی ہزاروں نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔
میٹا 8000 ملازمین کو فارغ کرے گا
مارک زکربرگ کی کمپنی میٹا نے اپنے ملازمین کو اندرونی میمو کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ وہ اپنے کل عملے میں سے تقریباً 10 فیصد کمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 8000 ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ عمل 20 مئی سے شروع ہونے کی اندیشہ ہے۔
فنڈز کو اے آئی (AI) جیسے نئے منصوبوں میں لگایا جائے گا
یہی نہیں، کمپنی نے اپنی 6000 خالی آسامیوں کو پر نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ میٹا ایگزیکٹیو جینیل گیل کے مطابق، یہ قدم کمپنی کو مزید "اسمارٹ" اور مؤثر بنانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تاکہ بچائے گئے فنڈز کو اے آئی (AI) جیسے نئے منصوبوں میں لگایا جا سکے۔
مائیکرو سافٹ میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی پیشکش
صریحاً برطرفی کے بجائے، مائیکروسافٹ نے اپنے ملازمین کو "رضاکارانہ خریداری" (رضاکارانہ ریٹائرمنٹ پر موصول ہونے والا پیکیج) کا اختیار پیش کیا ہے۔ اس پیشکش کو امریکہ میں اس کے تقریباً 7 فیصد ملازمین تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر تمام اہل ملازمین اسے قبول کرتے ہیں تو تقریباً 8,750 لوگ کمپنی چھوڑ دیں گے۔ مائیکروسافٹ اب اپنی پوری توجہ اور فنڈز دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز بنانے اور اے آئی (AI) ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے پر مرکوز کر رہا ہے۔
ملازمت کے نقصان کی اہم وجوہات
ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اے آئی کا دور شروع ہو چکا ہے اور اب انہیں مختلف مہارتوں کے حامل افراد کی ضرورت ہے۔ جہاں سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ کے لیے کبھی بڑی ٹیموں کی ضرورت ہوتی تھی، وہیں اے آئی (AI) ٹولز اب کم لوگوں کو انہی کاموں کو پورا کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ کمپنیاں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو ڈیٹا سینٹرز، سرورز اور اے آئی (AI) ریسرچ میں موڑ رہی ہیں۔
صرف آئی ٹی ہی نہیں دیگر شعبے بھی متاثر
یہ اثر صرف ٹیک کمپنیوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ بڑی مشاورتی فرم، کے پی ایم جی (KPMG) بھی اپنے آڈٹ پارٹنر کی طاقت میں 10 فیصد کمی کر رہی ہے۔ مجموعی طور پر، یہ خبر آئی ٹی کے شعبے میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک انتباہ ہے۔ اب صرف ڈگری کافی نہیں ہے۔ بلکہ نئی ٹیکنالوجیز سے خود کو اپ ڈیٹ رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔