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رات بارہ سے صبح چھ بجے تک بند رہے گا انسٹاگرام-فیس بک، بچوں کی حفاظت پر میٹا کا بڑا فیصلہ

میٹا نے بچوں کی حفاظت کےلیے 18 ارب ڈالر کا تاریخی سمجھوتہ کیا، جس سے انسٹاگرام اور فیس بک پر سخت قوانین لاگو ہوں گے۔

meta agrees eighteen billion dollar settlement over teen safety litigation, Urdu News
رات 12 سے صبح 6 تک بند رہے گا انسٹاگرام-فیس بک، بچوں کی حفاظت پر میٹا کا بڑا فیصلہ (IANS علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2026 at 11:41 AM IST

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حیدرآباد: سوشل میڈیا کی مایہ ناز کمپنی 'میٹا' (Meta)، جو فیس بک اور انسٹاگرام کو چلاتی ہے، نے بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کے الزامات کو حل کرنے کے لیے ایک تاریخی سمجھوتہ کیا ہے۔ کمپنی نے امریکہ کی 48 ریاستوں، واشنگٹن ڈی سی اور تین دیگر علاقوں کے ساتھ 18 ارب ڈالر (تقریباً 1.7 لاکھ کروڑ روپے) کا سمجھوتہ کیا ہے۔ ٹیک (ٹیکنالوجی) کی تاریخ میں بچوں کی آن لائن حفاظت کو لے کر کیا گیا یہ اب تک کا سب سے بڑی ادائیگی ہے۔

کیلیفورنیا کی ایک وفاقی عدالت نے 26 اگست 2026 کو اس سمجھوتے کو منظوری دی۔ اگرچہ میٹا نے کسی بھی قسم کی قانونی غلطی یا گڑبڑ سے انکار کیا ہے، لیکن کورٹ کے حکم کے بعد کمپنی کو اب اپنے ایپس میں بچوں کی حفاظت کے لیے کئی بڑی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔

سمجھوتے کے اہم نکات

  • 10 سال میں ہوگی ادائیگی: میٹا اس بھاری بھرکم رقم کی ادائیگی اگلے 10 سالوں کے دوران مختلف قسطوں میں کرے گی۔
  • فنڈ کا استعمال: اس پیسے کا استعمال ریاستوں میں بچوں کی ذہنی صحت کے علاج اور آن لائن حفاظت سے متعلق سرکاری پروگراموں کو چلانے کے لیے کیا جائے گا۔
  • میٹا کی کمائی پر اثر: یہ رقم بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن سال 2025 میں 201 ارب ڈالر سے زیادہ کمانے والی میٹا کمپنی کے لیے یہ اس کی تقریباً ایک ماہ کی کمائی کے برابر ہے۔

بچوں کے لیے ایپس کے قوانین تبدیل ہو جائیں گے
اس معاہدے کے تحت اب انسٹاگرام اور فیس بک استعمال کرنے والے نابالغ بچوں کے لیے کچھ سخت قوانین لاگو کیے جائیں گے، جنہیں والدین کی اجازت کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکے گا:

  • 2 گھنٹے کی وقت کی حد: بچے دن میں صرف دو گھنٹے ہی ایپ چلا سکیں گے۔ وقت پورا ہونے پر ایپ خود بخود بند ہو جائے گا۔
  • رات میں نو-اسکرولنگ: رات 12 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان ایپس کا استعمال مکمل طور پر بند رہے گا۔
  • اسکول موڈ: اسکول کے وقت (صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک) ایپس کے نوٹیفیکیشنز مکمل طور پر بند رہیں گے، تاکہ پڑھائی میں خلل نہ پڑے۔
  • عمر کی صحیح شناخت: بچے اپنی غلط عمر بتا کر اکاؤنٹ نہ بنا سکیں، اس کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔

صنعت (انڈسٹری) پر اس کا اثر
میٹا (Meta) پر الزام تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے ایپس میں 'انفینٹ اسکرولنگ' (لگاتار نیچے اسکرول کرتے جانا) جیسے فیچرز شامل کیے، تاکہ بچوں کو اس کی لت لگ جائے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس بڑے فیصلے کے بعد اب ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ اور یوٹیوب جیسی دیگر بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں پر بھی بچوں کی حفاظت کو لے کر ایسے ہی سخت قوانین لاگو کرنے کا قانونی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔

یہ اقدام آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے ڈیجیٹل سکیورٹی کا ایک نیا معیار طے کر سکتا ہے، جس سے بچوں کو محفوظ انٹرنیٹ ماحول مل سکے۔

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META FINE IANS
TEEN SAFETY ONLINE
META 18 BILLION DOLLER SETTLEMENT
فیس بک اور انسٹاگرام کے حفاظتی اصول
FACEBOOK AND INSTAGRAM SAFETY RULES

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