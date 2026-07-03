کیا ای ٹوئنٹی پٹرول آپ کار میں استعمال کرتے ہیں صرف ایک تجربہ ہے؟ حکومت نے دیا دلیرانہ جواب
اٹارنی جنرل نے اس دعوے کو مسترد کردیا۔ E20 پٹرول محض ایک تجربہ نہیں، اس کی تصدیق توانائی کے پائیدار حل کے لیے کی گئی۔
Published : July 3, 2026 at 12:48 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے ملک بھر میں گاڑی چلانے والوں اور کار خریداروں کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی کنفیوژن کو ختم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا اور متعدد میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران ملک کے مہتواکانکشی E20 (20 فیصد ایتھنول ملا ہوا پٹرول) پروگرام کو محض ایک "تجربہ" قرار دیا۔ اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد بھارت کے اٹارنی جنرل نے ایک سرکاری وضاحت جاری کرتے ہوئے ان دعوؤں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں گمراہ کن قرار دیا۔
عدالت میں اصل تنازعہ کیا ہے؟
درحقیقت یہ سارا معاملہ پٹرول میں ایتھنول ملاوٹ کی ٹیکنالوجی یا معیار کا نہیں ہے، بلکہ ایتھنول کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ملک کی بڑی سرکاری تیل کمپنیوں (OMCs جیسے IOCL، BPCL، اور HPCL) اور ایتھنول پیدا کرنے والی نجی فیکٹریوں کے درمیان تجارتی تنازعہ چل رہا ہے۔
Clarification regarding media reports on the proceedings before the Hon'ble Supreme Court in the BPCL’s Special Leave Petition on Ethanol allocation matterhttps://t.co/IqlUsBT8Bh@MLJ_GoI @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive @DDNewsHindi @PetroleumMin— PIB Law and Justice (@pib_law) July 1, 2026
جب مرکزی حکومت نے 2021-2022 میں پٹرول کے ساتھ 20 فیصد ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا تھا تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں پیداوار مشکل ہو گی۔ کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، حکومت نے سستے قرضے، سود پر سبسڈی، اور پریشانی سے پاک حکومتی منظوری فراہم کی۔ نتیجے کے طور پر، بہت سے بڑے کاروباروں نے فیکٹریاں لگائیں، اور ملک نے توقع سے کہیں زیادہ ایتھنول پیدا کرنا شروع کر دیا۔
کارخانوں اور تیل کمپنیوں کے درمیان بحران
اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیل کمپنیاں صرف 20 فیصد ایتھنول کو پٹرول کے ساتھ ملا سکتی ہیں، اس لیے وہ محدود مقدار میں خرید رہی ہیں۔ دوسری طرف، ایتھنول تیار کرنے والی فیکٹریوں کو قانونی طور پر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا باقی ماندہ ذخیرہ کسی اور کو فروخت کریں۔ طلب سے زیادہ سپلائی کی وجہ سے کارخانوں کے پاس ذخیرہ کا بیک لاگ جمع ہو گیا ہے۔ نتیجتاً، فیکٹریوں نے تیل کمپنیوں کے خلاف کئی ریاستی ہائی کورٹس میں مقدمات دائر کیے ہیں، جنہیں اب ایک ساتھ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔
مستقبل کی تیاری: E22 سے E30 پر کام شروع ہوا
حکومت نے واضح کیا ہے کہ E20 کے تمام ضروری ٹیسٹ پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں اور یہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ مزید برآں، حکومت نے اب مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے E22، E25، E27، اور E30 (30 فیصد ایتھنول مرکب) کی اعلیٰ سطحوں کے لیے ٹرائلز شروع کیے ہیں۔
اکتوبر 2026 سے پہلے ایک قرارداد ضروری
اس تنازعہ کو جلد حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تیل کمپنیوں اور ایتھنول فیکٹریوں کے درمیان سپلائی کے نئے معاہدے اکتوبر 2026 میں شروع ہونے والے ہیں۔ ایک حل کے طور پر، حکومت کو بقیہ ایتھنول کو استعمال کرنے کے لیے تیزی سے E85 اور E100 (100 فیصد ایتھنول) گاڑیاں مارکیٹ میں متعارف کروانا ہوں گی۔ فی الحال سپریم کورٹ نے تمام فریقوں کو اس معاملے میں جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔