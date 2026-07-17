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بیس لاکھ روپے کی ماروتی کار ای ٹوئنٹی پٹرول کی وجہ سے چلنا بند، عدالت نے رقم کی واپسی کا حکم دیا، ہم ہائی کورٹ جائیں گے: کمپنی

E20 پٹرول کی وجہ سے ماروتی کار بند، عدالت نے رقم کی واپسی کا حکم دیا، کمپنی نے ثبوت کو نظرانداز کرنے کا الزام لگایا۔

maruti to challenge court order over e20 fuel issue claims fuel was contaminated Urdu News
20 لاکھ روپے کی ماروتی کار E20 پٹرول کی وجہ سے چلنا بند (Getty Image علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 17, 2026 at 12:15 PM IST

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نئی دہلی: رائے پور ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ نے ماروتی سوزوکی انڈیا اور اس کے مقامی ڈیلر کو بڑا جھٹکا لگایا ہے۔ عدالت نے کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر پریمراج دیباٹا نامی گاہک کی گرینڈ وٹارا کار کو ایک نئی ای ٹوئنٹی (E20) ایندھن (20 فیصد ایتھنول کے ساتھ ملا ہوا پٹرول) ہم آہنگ کار (مناسب کار) سے بدلے۔ اگر کمپنی ایسا نہیں کرتی ہے تو اسے کار کی پوری قیمت یعنی 20,50,494 روپے واپس کرنا ہوں گے۔ مزید برآں، اسے ذہنی ایذا رسانی کے لیے 1 لاکھ روپے اور قانونی اخراجات کے لیے 10,000 روپے کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کے پاس اس حکم کی تعمیل کے لیے 45 دن ہیں، جس میں ناکام ہونے پر اسے 7 فیصد سالانہ سود ادا کرنا ہوگا۔

کیا ہے سارا معاملہ؟

گاہک نے جون 2024 میں ماروتی گرینڈ وٹارا اسٹرانگ ہائبرڈ کار خریدی تھی۔ یہ کار جنوری 2023 میں تیار کی گئی تھی۔ صارف کا الزام ہے کہ جب اس نے کار میں تجارتی طور پر دستیاب ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول بھرا تو کار بار بار رک گئی۔ انجن خراب ہوگیا اور ڈیش بورڈ پر وارننگز نمودار ہوئے۔ اس کے بعد کار کو کئی بار سروس سینٹر لے جانا پڑا اور فیول ٹینک کو صاف کیا گیا۔ گاہک کا دعویٰ ہے کہ اسے مناسب معلومات کے بغیر ایک ایسی کار فروخت کی گئی جو ای ٹوئنٹی (E20) ایندھن سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔

maruti to challenge court order over e20 fuel issue claims fuel was contaminated Urdu News
رائے پور ڈسٹرکٹ کنزیومر کمیشن کے حکم پر ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کی طرف سے جاری کردہ سرکاری میڈیا بیان (ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ)

ماروتی سوزوکی کا کیا کہنا ہے؟

ماروتی سوزوکی نے اس معاملے پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صارف عدالت کے فیصلے کو قبول نہیں کرتی اور اس کے خلاف اعلیٰ فورم (ریاستی کنزیومر کمیشن) میں اپیل کرے گی۔ کمپنی نے واضح طور پر کہا ہے کہ گاہک کو فروخت کی گئی گاڑی کو مکمل طور پر ای ٹوئنٹی (E20) پٹرول پر چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ معلومات کار کے ساتھ فراہم کردہ صارف دستی میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔

ای ٹوئنٹی پٹرول کا استعمال، ملاوٹ یا نجاست کے ثبوت

کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے کار سے پٹرول کا نمونہ لیا اور اسے لیب میں ٹیسٹ کیا تو ایندھن کی آلودگی (ایندھن میں ملاوٹ یا نجاست) کے ثبوت ملے۔ ماروتی کا کہنا ہے کہ انجن کی خرابی گاڑی میں کسی تکنیکی یا مینوفیکچرنگ کی خرابی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آلودہ اور ملاوٹ شدہ پٹرول کے استعمال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کمپنی کا یہ بھی الزام ہے کہ ضلعی عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کے پیش کردہ کئی اہم ثبوتوں اور حقائق پر غور نہیں کیا۔

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TAGGED:

E20 FUEL COMPLIANCE
MARUTI SUZUKI E20 CASE
E20 PETROL ENGINE DAMAGE
MARUTI GRAND VITARA E20 ISSUE
MARUTI TO CHALLENGE COURT ORDER

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