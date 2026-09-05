مارگدرسی چٹ فنڈ نے تادیپلی گوڈیم میں اپنی 134ویں شاخ کا افتتاح کیا
تادیپلی برانچ آندھرا پردیش میں کمپنی کی 42 ویں شاخ ہے۔
Published : September 5, 2026 at 10:22 PM IST
تادیپلی گوڈیم (آندھرا پردیش): مارگدرسی چٹ فنڈ نے ہفتہ کے روز آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع کے تادیپلی گوڈیم میں اپنی 134ویں شاخ کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ، کمپنی نے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دی ہے اور خطے میں صارفین کے لیے اپنی خدمات کو مزید قابل رسائی بنایا ہے۔
برانچ کا باضابطہ افتتاح مارگدرسی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پاتھوری ستیہ نارائنا نے کیا۔ تادیپلی برانچ آندھرا پردیش میں کمپنی کی 42 ویں برانچ ہے۔
اس موقع پر بات کرتے ہوئے ستیہ نارائنا نے کہا کہ مارگدرسی اپنے گاہکوں کی توقعات اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی خدمات کو بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تنظیم لاکھوں خاندانوں کی مالی مدد کا ذریعہ بن چکی ہے اور لوگوں کو ان کے مالی اہداف کے حصول میں مدد کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مارگدرسی کو تادیپلی گوڈیم میں ایک برانچ کھولنے پر خوشی ہے، یہ ایک قصبہ ہے جو تعلیم اور کاروبار کے میدان میں ترقی کا گواہ ہے۔
نئی برانچ میں کمپنی کا کام اس وقت شروع ہوا جب صارفین نارائن سری دیوی اور راما راؤ نے اپنی پہلی چٹ جمع کروائی۔ستیہ نارائن اور مارگدرسی کے دیگر نمائندوں نے ڈیپازٹ لئے اور رسیدیں جاری کیں۔
تادیپلی گوڈم کے ایم ایل اے بولیسیٹی سری نواس نے بھی نئی شاخ کا دورہ کیا اور شہر میں مارگدرشی کی خدمات کی توسیع کا خیرمقدم کیا۔
ایم ایل اے نے کہا کہ مسٹر راموجی راؤ کی طرف سے شروع کی گئی تنظیم "مارگدرسی" نے لوگوں کے ساتھ دیرینہ رشتہ برقرار رکھا ہے اور ان کے جانشین اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے تادیپلی گوڈیم کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ تنظیم کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔
افتتاح کے موقع پر موجود صارفین نے کہا کہ وہ خوش ہیں کہ مارگدرسی نے ان کے گھروں کے قریب ایک برانچ کھولی ہے۔
بہت سے صارفین نے کہا کہ وہ کئی سالوں سے مارگدرسی چٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کی خدمات کو اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے میں مفید پایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک، تادیپلی گوڈیم کے صارفین کو کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایلورو یا راجمندری جانا پڑتا تھا، لیکن نئی برانچ کے کھلنے سے لین دین اور دیگر خدمات بہت آسان ہو جائیں گی۔
مارگدرسی نے 1962 میں اپنی پہلی شاخ کے ساتھ کام شروع کیا جس میں ہمایت نگر، حیدرآباد میں، اور اس کے بعد سے اس نے اپنے نیٹ ورک کو پورے تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک میں پھیلا دیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور پیشہ ورانہ عزم، قابل اعتماد سروس اور مالیاتی نظم و ضبط پر مرکوز ہے۔