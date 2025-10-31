یکم نومبر سے ہونے والی تمام تبدیلیاں آپ کی زندگی اور جیب پر اثر انداز ہوں گی۔ ایک کلک میں جانیں
نئے مہینے کا پہلا دن ہمیشہ کی طرح، تبدیلیاں لاتا ہے۔ جانیں اس مہینے کن اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی آئے گی۔
Published : October 31, 2025 at 12:28 PM IST
نومبر کا مہینہ ہفتہ سے شروع ہوگا۔ نیا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے جو عام لوگوں کی زندگیوں اور جیبوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں گیس سلنڈر کے نئے نرخ، آدھار کارڈ اور بینک کھاتوں سے متعلق مختلف ضابطے شامل ہیں۔
آئیے ان تبدیلیوں پر ایک قدم بہ قدم نظر ڈالتے ہیں۔
گیس سلنڈر کی قیمتیں بدلیں گی
سب سے پہلے گیس سلنڈر کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں۔ سرکاری گیس کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ اس بار، قیمتیں یکم نومبر بروز ہفتہ کو اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔ گیس کمپنیاں کمرشل گیس سلنڈروں کی قیمتوں میں اکثر تبدیلی کرتی ہیں، جس کا اثر براہ راست گھریلو بجٹ پر پڑتا ہے۔ اس کا اثر ریستورانوں میں بھی واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غور طلب ہے کہ کمپنیاں پچھلے کچھ مہینوں سے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی کر رہی ہیں۔ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ہفتے کو گیس کی قیمتوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔
سی این جی اور پی این جی کی قیمتوں کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
آیئے، سی این جی اور پی این جی کے نرخوں سے متعلق دوسری تبدیلی پر بات کریں۔ ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں تبدیلی کے علاوہ، گیس کمپنیاں ایئر ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ قیمتوں میں ہونے والی یہ تبدیلیاں فضائی کرایوں پر اثر انداز ہوں گی۔ کمپنیاں سی این جی اور پی این جی کی نئی قیمتیں بھی جاری کرتی ہیں۔
کریڈٹ کارڈ کے قوانین بھی بدل جائیں گے
تیسرا اصول ایس بی آئی کارڈز سے متعلق ہے۔ اگر آپ ملک کے سب سے بڑے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والے ہیں تو ہوشیار رہیں۔ یہ تبدیلیاں آپ کے بٹوے کو بھی متاثر کریں گی۔ نئے قوانین کے مطابق غیر محفوظ کارڈز پر تقریباً 3.75 فیصد چارجز لگائے جاتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ فریق ثالث ایپس کے ذریعے اپنے بچوں کے اسکول یا کالج کی فیس ادا کرتے ہیں، تو آپ کو ہفتہ سے ایک فیصد اضافی چارج ادا کرنا پڑے گا۔ پی او ایس مشینوں کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر کوئی چارج نہیں ہوگا۔ مزید برآں، کریڈٹ کارڈ ہولڈرز 1,000 روپے سے زیادہ والیٹ بوجھ کے لیے ایک فیصد فیس ادا کریں گے۔ چیک کے ذریعے ادائیگی کے لیے 200 فیصد فیس درکار ہوگی۔
اکاؤنٹ میں چار نامزد افراد کو شامل کرنے کی اجازت ہوگی
چوتھی تبدیلی سب سے اہم ہے، اور اس کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے۔ یہ قاعدہ، جو 1 نومبر 2025 بروز ہفتہ سے نافذ العمل ہوگا، سیکورٹی وجوہات کی بنا پر متعارف کرایا گیا ہے۔ بینک کے صارفین نئے مہینے سے اپنے کھاتوں اور لاکرز کے لیے چار نامزد افراد کو شامل کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ بینک صارفین ہر نامزد شخص کے حصہ کا تعین بھی کر سکیں گے، بشمول ہر نامزد شخص کو کتنا حصہ دینا ہوگا۔
مزید پڑھیں: فیڈ شرح سود میں کمی سونے اور چاندی کی قیمتوں کو متاثر کرتی ہے، تازہ اپڈیٹس
آدھار کارڈ کے اصول بھی بدل رہے ہیں
1 نومبر 2025 سے آدھار کارڈ کے قوانین بھی تبدیل ہونے والے ہیں۔ UIDAI اپ ڈیٹ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے۔ اس نئے مہینے سے، آپ اپنا نام، پتہ، تاریخ پیدائش، اور رابطہ نمبر آن لائن اپ ڈیٹ کر سکیں گے۔ نئی تبدیلیوں کے تحت، پین کارڈ، پاسپورٹ، راشن کارڈ، منریگا کارڈ، اور اسکول کے ریکارڈ کی اب ڈیٹا بیس سے خود بخود تصدیق ہو جائے گی۔ کسی بھی دستاویز کو اپ لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔