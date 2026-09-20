سیمی کنڈکٹر سے جڑی دنیا کی کئی کمپنیوں کا بھارت میں سرمایہ کاری کا فیصلہ
بھارت نے 2032 تک اپنی مقامی سیمی کنڈکٹر مانگ کا 15 سے 25 فیصد حصہ مقامی مینوفیکچرنگ پلانٹس میں تیار کرنے کا ہدف رکھا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 2:06 PM IST
نئی دہلی: سیمیکون انڈیا-2026 میں دنیا کی معروف سیمی کنڈکٹر کمپنیوں نے بھارت میں اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی کمپنیاں بھارت کے ہنر مند افراد اور مرکزی و ریاستی حکومتوں کی سازگار پالیسیوں کا فائدہ اٹھا کر ملک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین تیار کرنے کے امکانات تلاش کر رہی ہیں۔
لتھوگرافی آلات بنانے والی معروف کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں اپنا دفتر قائم کر لیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ اس کے مزید کلائنٹس بھارت میں مینوفیکچرنگ یونٹس قائم کریں گے۔
اے ایس ایم ایل کے چیف اسٹریٹجک سورسنگ اینڈ پرکیورمنٹ آفیسر ایلن وین نے بتایا کہ ٹاٹا الیکٹرانکس بھارت میں 300 ملی میٹر کا سیمی کنڈکٹر فیب (مینوفیکچرنگ پلانٹس) قائم کرنے والی پہلی کمپنی ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 50,000 ویفر فی مہینہ ہے۔ وین نے مزید کہا کہ اگر بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا ہے، تو ملک میں متعدد فیب قائم کرنے ہوں گے۔
صنعت کے ماہرین کے مطابق، دنیا میں بننے والی چپس کی تیاری میں اے ایس ایم ایل کے آلات کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ایلن وین نے کہا کہ کمپنی کسی بھی خطے میں نہ صرف اپنے فائدے اور گاہکوں کو نظر میں جاتی ہے، بلکہ وہاں موجود ہنر مند افراد سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی قدم رکھتی ہے۔
بھارت نے سال 2032 تک اپنی مقامی سیمی کنڈکٹر مانگ کا 15 سے 25 فیصد حصہ ملک کے اندر ہی تیار کردہ ویفرز سے پورا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آنے والے برسوں میں کئی سیمی کنڈکٹر فیب (مینوفیکچرنگ پلانٹس) قائم کیے جانے کا امکان ہے۔
حکومت نے سیمی کنڈکٹر کے شعبے کی ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے سیمیکون 2.0 اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت تقریباً 1.27 لاکھ کروڑ روپے (13.5 ارب ڈالر) کی مراعات کا انتظام کیا گیا ہے۔
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مرکزی وزیر برائے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت چِپ کی پیداوار سے متعلق تقریباً 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تجاویز آنے کا امکان ہے۔
سیمی کنڈکٹر آلات بنانے والی کمپنی اپلائیڈ مٹیریلز نے اس پروگرام میں اگلے 10 برسوں کے دوران بھارت میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے، کمپنی نے کرناٹک حکومت کے ساتھ چِپ مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والے آلات کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کے لیے 3,600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا تھا۔
اپلائیڈ مٹیریلز کی حریف کمپنی لیم ریسرچ نے بھی بھارت میں سلیکان پرزہ جات کا پلانٹ قائم کرنے کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔
اس تین روزہ تقریب کے دوران تقریباً 56 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ٹاٹا الیکٹرانکس نے گجرات کے دھولیرا میں چِپ مینوفیکچرنگ یونٹ اور آسام میں چِپ اسمبلي اور ٹیسٹنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے کی جا رہی 1.18 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو سپورٹ دینے کے لیے مختلف سپلائرز کے ساتھ 16 معاہدے کیے۔
ٹاٹا الیکٹرانکس دھولیرا میں 363 ایکڑ پر ایک انڈسٹریل پارک بھی تیار کر رہی ہے، جس میں اس کے پلانٹ کے لیے ضروری تقریباً 450 'وینڈرز' کو جگہ دینے کا منصوبہ ہے۔
اس پروگرام میں بھارت کی مقامی چِپ ڈیزائننگ کمپنیوں نے بھی اپنے منصوبے سامنے رکھے۔ ایل اینڈ ٹی سیمیکڈکٹر ٹیکنالوجیز، انڈی سیمی سی، ایکزیرو اور اہیسا ڈیجیٹل انوویشنز سمیت کئی کمپنیوں نے تجارتی سطح پر چِپ کی پیداوار اور کاروبار کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔
حکومت نے سیمیکون 2.0 کے اگلے مرحلے میں بھارت میں چِپ ڈیزائن کرنے والے کم از کم 200 اسٹارٹ اپس اور کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کا ہدف مقرر کیا ہے۔
سیمیکون انڈیا 2026 میں 51,000 سے زیادہ رجسٹریشنز ہوئیں، تقریباً 40,000 لوگوں نے شرکت کی اور 600 سے زائد نمائش کنندگان نے حصہ لیا۔ اس تقریب میں تقریباً 300 بین الاقوامی کمپنیوں کی شرکت دیکھنے کو ملی۔
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